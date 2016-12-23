Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота»

Еще
12:57 23.12.2016
Пришлите свою новость!
12:55
Президент: Мост в Крыму назовут Керченским
12:54
Петербуржец задержан по подозрению в насилии над 77-летней женщиной
12:51
Путин: От продажи «Башнефти» и пакета «Роснефти» бюджет получил 1 трлн 100 млрд рублей
12:49
ЦРУ против ответных кибератак США в адрес России
12:49
Президент РФ: Мы сильнее любого агрессора
12:45
Путин о досрочных выборах президента: Возможно, но нецелесообразно
12:43
Президент объяснил, как относится к делу Улюкаева
12:41
«Питерлэнд-2» закрыт по техническим причинам
12:39
Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить
12:36
Сорок тысяч бутылок нелегального алкоголя найдено на Софийской
12:31
Президент: Если на финансовом рынке останутся «прачечные» по отмывке денег, ничего хорошего не получится
12:29
Путин пообещал революцию в развитии новых технологий
12:28
Финн насобирал стеклотары на рождественское путешествие
12:25
Президент РФ пообещал инфляцию в 5,5 процента
12:24
Петербурженка с молотком в руке отвоевала дочку у бывшего мужа
12:20
Путина обрадовало снижение оттока капитала
12:18
За критику правоохранителей в Сети задержан мужчина, собиравшийся взорвать Новгородский кремль
12:12
Две трети российских облигаций признаны неликвидными
12:12
Следствие разобралось с бывшими правителями банка «Советский»
12:10
В Петербурге и Москве могут поменять дорожные знаки
12:09
Россия попросила Apple помочь взломать iPhone убийцы посла в Турции
12:00
Nota Bene: День бюрократа
12:00
Мутко назвал принудительным отказ России от этапа Кубка мира по биатлону
11:56
Похитители на Cayenne вымогали миллион за освобождение приезжего в Петербурге
11:54
Данни, Смольников и Файзулин поедут с «Зенитом» на зимние сборы
11:47
За два часа проверки полиция изъяла в Апраксином только 130 пачек сигарет
11:35
Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в РФ
11:15
"Пикалевский цемент" избежал банкротства
11:10
Финн нарисовал гигантского волка на льду озера
11:03
Из-за дефектной трубы на улице Полярников почти сутки не было тепла
10:56
РСП Михалкова обвинили в незаконном выводе 1,84 млрд рублей
10:50
В Региональном центре аутизма прошла первая ёлка
10:44
Полиция Петербурга раскрыла всех участников банды лжеторговцев машинами
10:41
Управделами получило разрешение на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге
10:40
В Петербурге из вагончиков рабочих вынесли технику на двести тысяч
10:37
Экспертиза подтвердила отравление метанолом у жертв «Боярышника»
10:31
Педофил покусился на ребенка в центре Петербурга
10:25
Смольный не будет требовать от застройщиков авральной переделки проектных деклараций
10:19
Участок Итальянской улицы перекрыт из-за подозрительного предмета
10:15
Панорамы Петербурга теперь выглядят по-новому
10:09
Nokia будет судиться с Apple в 11 странах
10:03
Упсала-Цирк приглашает на семейный новогодний карнавал «Зайчество»
09:58
В Петербурге зарегистрирована первая в эту эпидемию смерть от гриппа
09:52
В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь
09:49
Минтруд: Если повысят пенсионный возраст, то вырастут пенсии
09:33
На Испытателей задержали прохожего с крупной партией наркотика
09:25
Четырех выборщиков в Вашингтоне оштрафуют за голос не в пользу Клинтон
09:17
Израильская фармкомпания Teva призналась в подкупе российского чиновника
09:09
На Зольной ограничивают движение
09:01
Красный Крест заявил о завершении эвакуации из восточного Алеппо
08:53
У безработного из шкафчика в фитнес-центре на Крестовском украли 120 тысяч
08:45
В Петербурге школьница отравилась таблетками
08:37
Автомобильный пожар на Бадаева напугал очевидцев
08:29
Боевики ИГ сняли на видео, как заживо сжигают двух турецких военных
08:22
На Маршала Жукова - прорыв теплосети
08:21
В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре
08:13
Число жертв «Боярышника» выросло до 74
08:05
Пятница в Петербурге будет ветреной
01:57
Креативные ярмарки уикенда: от «Авоськи-феста» до «Арт-ёлки»
01:43
В Петербурге зазвучат легендарные "Корневильские колокола"
01:36
«Ленфильм» приглашает детей на новогодние ёлки
01:12
Театр им. Ленсовета зайдет в «Комнату Шекспира»
00:54
Три француза заблудились на авианосце «Дуайт Эйзенхауэр»
00:39
Путин поговорил с Нетаньяху
00:27
Госдеп призвал Россию отменить закон об иностранных агентах
00:15
В Петербурге выбрали издателей районных газет
00:02
Десятки заключенных подняли бунт в тюрьме Кента
22/12
Подозреваемый в берлинском теракте хотел вернуться в Тунис после Нового года
22/12
Врачи: Здоровый сон уменьшит межпозвонковую грыжу
Предыдущие новости
Архив материалов
Строительство Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
23.12.2016 10:49

Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота»

Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота»
ГК Эталон

21 декабря 2016 года Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.

Готовые квартиры в 4 корпусе «Московских ворот» можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 13% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 20% стоимости квартиры. Лимит кредита: до 12 млн рублей. Кредит предоставляется на срок от 1 года до 25 лет.

Четвертый корпус ЖК «Московские ворота» представляет собой П-образный 14-18-этажный дом на 489 квартир с подземным паркингом на 198 машиномест. В корпусе представлены квартиры от студий до четырехкомнатных.

Жилой комплекс «Московские ворота» отличается выгодным расположением в престижном, сформировавшемся районе с развитой инфраструктурой. В нем удачно сочетаются архитектурные традиции советского классицизма с современным подходом к строительству комфортного жилья.

 

Справка о Группе компаний «Эталон»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
ЖК «Город мастеров»
23.12.2016 12:02

«Строительный трест» сдал первую очередь ЖК «Город мастеров»

21 декабря компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который возводится на границе Калининграда и области, в пос. Большое Исаково
ГК Эталон
23.12.2016 10:49

Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота»

21 декабря 2016 года Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга
Холдинг RBI
23.12.2016 10:38

Клиентам RBI стала доступна ускоренная регистрация ДДУ

Одним из первых застройщиков, чьим клиентам стала доступна электронная регистрация договоров долевого участия – инновация, предложенная первичному рынку недвижимости ПАО «Сбербанк», – стал Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город»)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
«СПб Реновация» попросила Полтавченко продлить расселение хрущевок на 10 лет
Смольный обещает проблемным застройщикам сложности в привлечении новых дольщиков
Девелоперы предложили ограничить подачу поправок в Правила землепользования и застройки
ЮИТ получил разрешение на строительство третьей очереди ЖК в Пушкине
Принудительный выкуп квартир в хрущевках не распространят на действующую программу реновации
Госстройнадзор: Застройщики стали чаще переносить сроки сдачи домов
«Строительный трест» ввел в эксплуатацию дом в жилом квартале в Ломоносовском районе
Завод «Бавария» на Петровском острове застроит «Группа ЛСР»
Смольный отказался от сноса самостроя на Горной, 22, в Коломягах
В Петербурге и пригородах введут в продажу 3,5 млн кв. м жилья
Куда растет оптимизм девелопера
Реновация на Ржевке и Нарвской заставе под угрозой срыва
Новостройки - 2017: семь раз подумай, один построй
Как спасти Славянку от транспортного коллапса
Проект «На Царскосельских холмах» уверенно развивается
Только бизнес, ничего лишнего
Чем "дышит" рынок жилья в конце 2016 года
Застройщики предпочитают «усадьбы»
Центр Петербурга: полгода без права на строительство
Почему строителям и Смольному никак не договориться
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь

предоставлено пресс-службой Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Росгвардия в Петербурге разогнала «воровскую сходку»

скриншот видео с сайта facebook.com

В Казани водитель въехал в здание аэропорта, покатался, разнес кафе и был задержан

фото с сайта vk.com

Число пострадавших при взрыве у «Коломенской» выросло до четырех

«Фонтанка» показывает видео конфликта со стрельбой в ресторане «Капулетти»

«Республика котов» готова открыть «границы»

Новости компаний
ЖК «Город мастеров»
23.12.2016 12:02
«Строительный трест» сдал первую очередь ЖК «Город мастеров»
21 декабря компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который возводится на границе Калининграда и области, в пос. Большое Исаково
ГК Эталон
23.12.2016 10:49
Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота»
21 декабря 2016 года Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга
Холдинг RBI
23.12.2016 10:38
Клиентам RBI стала доступна ускоренная регистрация ДДУ
Одним из первых застройщиков, чьим клиентам стала доступна электронная регистрация договоров долевого участия – инновация, предложенная первичному рынку недвижимости ПАО «Сбербанк», – стал Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город»)
«Солнечный город»
22.12.2016 20:00
Сданы первые дома «Солнечного города» от Setl City
Setl City ввела в эксплуатацию первые два дома с паркингами в составе нового жилого микрорайона «Солнечный город», который компания строит в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Эксклюзивный брокер проекта – «Петербургская Недвижимость»
22.12.2016 15:12
ЖК OSTROV аккредитован банком «ДельтаКредит»
Банк «ДельтаКредит» аккредитовал жилой комплекс бизнес-класса OSTROV, который строится компанией «Строительный трест» в Петроградском районе на Ремесленной ул., д. 2, лит. А. До конца года минимальная ставка в банке будет составлять 10,9% годовых.
INKERI
22.12.2016 12:37
ЮИТ выводит на рынок третью очередь INKERI
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» объявила о выводе на рынок третьей очереди проекта жилого комплекса комфорт-класса INKERI в городе Пушкин. 5-этажный комплекс
«Ленстройтрест»
22.12.2016 11:31
Новогодние квесты стали приятным сюрпризом для покупателей квартир в Юттери и Янила Кантри
Жители голландского квартала Янила Кантри и малоэтажного финского городка Юттери на собственном опыте узнали, чем может обернуться нарушение Правил небесного движения. Транспортное происшествие, в котором пострадал Дед Мороз, стало завязкой сюжета новогодних квестов
«ЮИТ Санкт-Петербург»
21.12.2016 17:42
ЮИТ приглашает на Pikku Joulu и «Что? Где? Когда?»
Финская компания «ЮИТ Санкт-Петербург» приглашает 23 декабря отметить Pikku Joulu (Малое Рождество). Традиционный финский праздник проводится в преддверии Рождества в кругу коллег, друзей и партнеров
ЖК «ЗимаЛето»
21.12.2016 17:37
Setl City ввела в эксплуатацию второй дом в ЖК «ЗимаЛето»
Setl City ввела в эксплуатацию корпус №2 с подземной автостоянкой в составе ЖК «ЗимаЛето», который компания возводит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга на проспекте Энергетиков.
ГК «Эталон»
21.12.2016 12:09
ГК «Эталон» ввела в эксплуатацию второй жилой корпус ЖК «Эталон-Сити»
Группа компаний «Эталон» объявляет о вводе в эксплуатацию второго жилого корпуса и парковки в ЖК «Эталон-Сити» в Москве. Проект реализует компания «Эталон-Инвест» (входит в ГК «Эталон»).
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.