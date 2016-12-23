21 декабря 2016 года Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга.

Готовые квартиры в 4 корпусе «Московских ворот» можно приобрести с привлечением ипотечного кредита с процентной ставкой от 13% годовых. Минимальный первоначальный взнос: от 20% стоимости квартиры. Лимит кредита: до 12 млн рублей. Кредит предоставляется на срок от 1 года до 25 лет.

Четвертый корпус ЖК «Московские ворота» представляет собой П-образный 14-18-этажный дом на 489 квартир с подземным паркингом на 198 машиномест. В корпусе представлены квартиры от студий до четырехкомнатных.

Жилой комплекс «Московские ворота» отличается выгодным расположением в престижном, сформировавшемся районе с развитой инфраструктурой. В нем удачно сочетаются архитектурные традиции советского классицизма с современным подходом к строительству комфортного жилья.