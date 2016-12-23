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23.12.2016 10:56

РСП Михалкова обвинили в незаконном выводе 1,84 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в МВД с просьбой проверить руководство Российского союза правообладателей (РСП), Российского авторского общества (РАО) и Всероссийской организации интеллектуальной собственности (ВОИС) на причастность к незаконному выводу более 1,84 млрд рублей из Мострансбанка. Об этом узнал «Коммерсантъ».

По данным издания, АСВ подозревает банк, в котором находятся счета организаций, в создании незаконной схемы вывода средств через фирму «Проммо», договоры с которым подписывал председатель правления банка Сергей Захариков. Схема заключается в «фиктивном погашении задолженности «Проммо» перед кредитным учреждением» за счет средств РСП, РАО и ВОИС, что позволяет сфальсифицировать ежемесячную отчетность перед ЦБ.

Газета отмечает, что, по мнению АСВ, в этой схеме также могли быть задействованы другие организации, и в случае правдивости этой информации общая сумма выведенных денег может составить более 35,5 млрд рублей.

В 2015 году МВД задержало Захарикова, который, по версии следствия, в составе преступной группы незаконно обналичил около 4 млрд рублей и заработал на этом 114 млн рублей. В мае у банка отозвали лицензию.

В РСП и ВОИС «Коммерсанту» пояснили, что организации имели счета в Мострансбанке, но не кредитовали его и не взаимодействовали с «Проммо».

Президентом совета РСП является режиссер Никита Михалков, а председателем правления союза – его сын Артем.

Напомним, союз правообладателей получил лицензию в 2010 году. РСП имеет право удерживать со стоимости носителей информации, записывающих устройств и прочей техники 1%. Собранные деньги РСП распределяет между авторами и правообладателями музыкальных и аудиовизуальных произведений.

С начала деятельности союза вопросы к нему возникали не единожды. Производители техники пытались скорректировать список устройств, с которых взимается налог. РАТЭК (ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники) даже пожаловались на союз Михалкова президенту, депутатам Государственной думы и правительству РФ. Они просили установить четкие критерии устройств, с которых они должны отчислять в РСП деньги.

Ограничить деятельность союза и РАО пытались и в министерстве связи и массовых коммуникаций России. РАО уполномочена собирать налог со всех баров, кафе, танцевальных и концертных площадок, которые ретранслируют музыкальные и иные произведения. Чиновники выступили с инициативой, которая должна была передать право сбора средств за использование музыки и другого творчества обществам без государственной лицензии. Любой желающий смог бы создать подобное общество и заключить договор с конкретным исполнителем. Это позволило бы авторам самостоятельно решать, хотят ли они получать отчисления за свое творчество и кому поручить такое право.

Ограничивать суммы, которые РАО удерживает на собственные нужды из собранных денег, предлагали и в министерстве культуры. Все эти инициативы не были доведены до статуса закона.

Взглянуть на авторские сообщества с другой стороны правоохранительные органы попросили депутаты Госдумы Сергей Обухов и Валерий Рашкин. Депутаты сочли, что РАО, РСП и ВОИС (всероссийская организация интеллектуальной собственности) недодают деньги авторам. Однако прокуратура и МВД нарушений в деятельности обществ не нашли.

Источник: Republic


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