Клиентам RBI стала доступна ускоренная регистрация ДДУ

Одним из первых застройщиков, чьим клиентам стала доступна электронная регистрация договоров долевого участия – инновация, предложенная первичному рынку недвижимости ПАО «Сбербанк», – стал Холдинг RBI (входят компании RBI и «Северный город»).

Первая электронная регистрация ДДУ состоялась 20 декабря 2016 года. Счастливым «первооткрывателем» стал покупатель квартиры в жилом комплексе «Дом на излучине Невы» (Пискаревский пр., 3). Кстати, свою недвижимость он приобрел с помощью ипотечного кредита «Сбербанка». Сразу после подписания, без лишних проволочек, одним нажатием кнопки «Отправить», документы в электронном виде отправились на регистрацию в Росреестр. Напомним: ранее, до появления электронной регистрации, с момента заключения сделки до фактической регистрации ДДУ мог проходить целый месяц.

Время экономит не только застройщик, но и покупатель: статус регистрации договора можно отслеживать онлайн, не выходя из дома, а зарегистрированный договор получить прямо на электронную почту. Когда придет срок оформлять квартиру в собственность, владельцу тоже не придется лишний раз «возиться с бумажками» – достаточно будет прийти в МФЦ с паспортом. Еще один плюс электронной регистрации: она позволяет проводить межрегиональные сделки, когда продавец и покупатель физически находятся в разных городах.

«Электронная регистрация договора – это прорыв, который заметно упрощает регистрацию документов в Росреестре, – подчеркивает директор по маркетингу Холдинга RBI Михаил Гущин. – Мы уверены, что эта услуга будет востребована нашими клиентами. Уже сегодня наши покупатели, выбирая объекты «Северного города», могут успешно пользоваться услугой электронной регистрации на площадке застройщика».

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