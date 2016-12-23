Полиция Петербурга раскрыла всех участников банды лжеторговцев машинами

В деле о лжеторговцах автомобилями, двоих из которых задержали в январе 2016 года в Петербурге, выявлены все участники группировки. Еще трое заключены под стражу, один объявлен в розыск.

Как 23 декабря сообщает полиция Петербурга, к предыдущей сумме ущерба в 5 млн рублей добавились еще 1,2 млн рублей. Полиция предполагает, что преступная группировка с 2013 по 2015 год размещала в Интернете объявления о продаже автомобилей по низким ценам. По версии следствия, подозреваемые встречались с клиентами, те отдавали им деньги, но ключи от машины взамен так и не получали.

Как писала «Фонтанка», ранее правоохранительные органы сообщали о четырех выявленных эпизодах, общая сумма ущерба по которым достигла 5 млн рублей. Тогда полиции удалось задержать двоих подозреваемых. Теперь в деле появились еще четверо подозреваемых по трем новым эпизодам с суммой ущерба 1,2 млн рублей.

Таким образом, по делу задержаны пятеро, шестой подозреваемых находится в розыске. Уголовные дела по 159 статье УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере), объединены в одно производство.