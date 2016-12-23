В Петербурге из вагончиков рабочих вынесли технику на двести тысяч

Воры, пробравшись на строительную площадку в Петродворцовом районе, оставили рабочих без компьютерной техники на двести тысяч рублей, сообщает 23 декабря пресс-служба ГУ МВД.

По данным ведомства, в полицию с заявлением о краже, которая произошла 18 декабря, обратились представители коммерческой фирмы. Жертвами воров в этот раз стали строители объектов для бизнес-школы одного из вузов города на Санкт-Петербургском шоссе. Чтобы проникнуть в вагончики на территории стройгородка, воры повредили кабель охранной сигнализации, полагают следователи. Рабочие остались без десяти ноутбуков общей стоимостью 205 тысяч рублей.

Полиция устанавливает обстоятельства кражи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.