Управделами получило разрешение на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге

Госстройнадзор 21 декабря выдал разрешение на строительство судебного квартала с Дворцом танцев Бориса Эйфмана на набережной Малой Невы в Петербурге. Работы на площадке начнутся после новогодних праздников, ранее говорили в управделами.

Заказчиком проекта стоимостью 36 млрд рублей выступает дирекция управделами президента по строительству и реконструкции объектов в СЗФО. Генподрядчик – ФГУП «Строительное объединение», также входящее в структуру управделами.

На 10 га, освободившихся после переезда института «Прикладная химия», планируют возвести здания Верховного суда, судебного департамента, жилые корпуса на 600 квартир и Дворец танца. Общая площадь комплекса – 225 тысяч кв. м. Для горожан студия Евгения Герасимова запроектировала прогулочную набережную и сквер вдоль проспекта Добролюбова. Кроме того, под съездом с Биржевого моста обещают построить подземный переход.