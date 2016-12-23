В Региональном центре аутизма прошла первая ёлка

В недавно открывшемся Региональном центре аутизма на Васильевском прошла первая ёлка.

Новогодний праздник для дошколят от четырех до шести лет в Региональном центре аутизма – школе № 755 Василеостровского района – событие яркое и очень важное для детей, родителей, педагогов. Это первый новогодний праздник в этом Центре, открытом в уходящем году усилиями города и администрации Василеостровского района.

Оказалось, что центр невероятно востребован – таких детей в городе много. Едут сюда и из области, приезжают и из других регионов – родители готовы снимать жилье, чтобы их ребенок с расстройством аутистического спектра (РАС) мог посещать детский сад, учиться в школе.

Этот новогодний праздник – вроде бы обычный, как во многих начальных школах и садиках. Но каждый стишок, каждая песенка, исполненные малышами – это победа. Это – шаг к установлению контакта с миром. Это – радость родителей и педагогов.

Подробнее о работе уникального цетра – читайте в ближайшие дни на «Фонтанке».