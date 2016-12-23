Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок», благодаря которой клиенты оператора смогут упаковать свои подарки и зарядиться новогодним настроением. Предпраздничные активности ждут жителей города в салонах связи Tele2, а также в торгово-развлекательных комплексах Санкт-Петербурга.

С 23 до 29 декабря в фирменных салонах Tele2 при подключении на любые тарифы, активации услуг, покупке оборудования или при пополнении счета мобильного телефона Tele2, оператор дарит праздничную упаковку любого подарка.

Это может быть упаковочная бумага с уникальным дизайном или купон на бесплатную упаковку подарка на специальных стойках в торгово-развлекательных центрах. Любителей селфи и традиционных новогодних снимков с 23 по 27 декабря ждет необычная фотозона «Останови мгновение» в ТЦ «Мега Парнас», где за публикацию фото в социальных сетях с хештегом #2017Tele2 также можно получить купон на упаковку.

Режим работы стоек упаковки: будни – с 15:00 до 21:00, выходные – с 12:00 до 18:00.

Адреса, по которым проходит акция:

– «Мега Парнас» (23 – 27 декабря);

– Салон Tele2, ТРК «Атмосфера», Комендантская пл., д. 1;

– Салон Tele2, ТРК «Континент», Бухарестская ул., д. 30/32;

– Салон Tele2, ТК «Жемчужная плаза», Петергофское ш., д. 51, лит. А; (26 – 29 декабря)

– Салон Tele2, Невский пр., д. 32;

– Салон Tele2, Московский пр., д. 2.

В преддверии новогодних праздников Tele2 желает всем оставаться на связи со своими родными и близкими. Для этого оператор предоставляет своим абонентам качественные услуги связи по доступным ценам, выгодные тарифы на любой вкус. В линейке «черных» Tele2 есть как тарифы с бесплатным трафиком в соцсетях и WhatsApp, так и с безлимитным интернетом – «Беспредельно черный». Также оператор расширил ассортимент фирменных смартфонов по выгодной цене: от хита этого года Tele2 Mini до новинок Tele2 Midi и Maxi LTE.

Узнать, как самостоятельно упаковать новогодние подарки, можно на сайте 2017.tele2.ru.