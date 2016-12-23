Экспертиза подтвердила отравление метанолом у жертв «Боярышника»

Исследования подтвердили, что причиной гибели людей после употребления спиртосодержащей жидкости «Боярышник» в Иркутске стал метиловый спирт, сообщает минздрав Иркутской области.

«В результате судебно-химических исследований биологических объектов, поступивших от 70 трупов, во всех 70 случаях причиной отравления является метиловый спирт. Работа по исследованию оставшихся четырех объектов продолжается», — говорится в сообщении.

У пациентов в больницах Иркутска также проведены исследования на предмет отравления. Метанол является причиной отравления у 52 пациентов. У трех пациентов причиной отравления явился этиловый спирт.

Работа по исследованию объектов от других пациентов продолжается. Всего госпитализировано 90 человек.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные. По последним данным, погибли 74 человека. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Установлен склад хранения продукции.