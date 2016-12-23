Педофил покусился на ребенка в центре Петербурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело по покушению на изнасилование девочки в центре Петербурга.

Как стало известно "Фонтанке", в восемь вечера 22 декабря десятилетняя школьница поднималась по лестнице в подъезде на улице Пестеля. Повстречала незнакомого мужчину, который попытался ее изнасиловать. Покушение сорвалось.

Девочка рассказала матери о домогательствах. После обращения в полицию и Следственный комитет возбуждено уголовное дело.

Преступник, по данным "Фонтанки", оставил свои биологические следы на одежде потерпевшей.