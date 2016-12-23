Участок Итальянской улицы перекрыт из-за подозрительного предмета
Участок Итальянской улицы в центре Петербурга перекрыт из-за обнаружения бесхозного подозрительного предмета. Об этом сообщают «Фонтанке» очевидцы.
По данным горожан, утром 23 декабря полиция перекрыла участок Итальянской улицы (у дома №25, это Музей гигиены) из-за обнаружения подозрительного бесхозного предмета. Как добавляют очевидцы, перекрыта только пешеходная часть улицы – для машин проезд открыт. Полицейские обследуют находку.