Панорамы Петербурга теперь выглядят по-новому

Петербург впервые с 2013 года пересняли — панорамы города и Ленинградской области на «Яндексе» обновлены. Впервые горожане и гости города могут изучить весь ЗСД, а также посмотреть новые районы Северной столицы.

Работа по обновлению панорам велась в мае – июне текущего года. Только Западный скоростной диаметр переснят в декабре, сразу после открытия центрального участка. Всего было собрано 122 тысячи круговых панорам, разрешение которых позволяет рассмотреть мелкие детали.

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