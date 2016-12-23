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23.12.2016 10:15

Панорамы Петербурга теперь выглядят по-новому

Петербург впервые с 2013 года пересняли — панорамы города и Ленинградской области на «Яндексе» обновлены. Впервые горожане и гости города могут изучить весь ЗСД, а также посмотреть новые районы Северной столицы.

Работа по обновлению панорам велась в мае – июне текущего года. Только Западный скоростной диаметр переснят в декабре, сразу после открытия центрального участка. Всего было собрано 122 тысячи круговых панорам, разрешение которых позволяет рассмотреть мелкие детали.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20
СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом
С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00
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