Минтруд: Если повысят пенсионный возраст, то вырастут пенсии

Повышение пенсионного возраста рано или поздно произойдет, но вместе с этим должны вырасти пенсии.

Об этом заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин в интервью газете «Комсомольская правда» 23 декабря.

«Когда-то это (повышение пенсионного возраста) придется делать, чтобы мы смогли купировать риски на будущее. Это должно быть мягким процессом, с серьезной адаптацией. Но наша принципиальная позиция — если повышение возраста выхода на заслуженный отдых произойдет, то нынешние пенсионеры должны от этого получить эффект. То есть должна вырасти их пенсия, а не доходы федерального бюджета», — сказал Топилин.

В России идет общественная дискуссия по вопросу о повышении пенсионного возраста. Сейчас мужчины в России выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявлял, что в ближайшие годы пенсионный возраст повышен не будет. Представители КПРФ внесли в Госдуму предложение о моратории на повышение пенсионного возраста до января 2025 года.

Экс-глава Минфина РФ, председатель комитета Гражданских инициатив Алексей Кудрин отмечал, что для мужчин и женщин можно установить единый возраст выхода на пенсию — 63 года. Но сделать это надо постепенно — если по полгода увеличивать пенсионный возраст, то это произойдет для мужчин через 6 лет, для женщин еще позже. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, в 2017 году в РФ не будет принято решения о повышении пенсионного возраста.