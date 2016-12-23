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23.12.2016 09:52

В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь

В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь

Сотрудники Росалкогольрегулирования, экономической полиции и ФСБ при поддержке бойцов спецназа провели в Петербурге масштабный рейд по выявленным ими ранее местам, где производится и хранится контрафактный алкоголь. Фабрику шампанского они обнаружили во Фрунзенском районе, а склады с водкой – в Выборгском. К обеду 23 декабря силовики обещают вынести еще пару точек.

По информации «Фонтанки», с раннего утра 23 декабря сотрудники Росалкогольрегулирования, Управления «К» центрального аппарата ФСБ вместе со спецназом и Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти врываются на территории, где, по их данным, может находиться подпольное производство алкоголя.

По данным «Фонтанки», одна правоохранительная бригада вошла на Софийскую, 93, где застала разлив шампанского «Боско». После чего были задержаны рабочие-мигранты, и начался демонтаж оборудования.

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В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь

Также силовики посетили СНТ «Климовец» в Выборгском районе Петербурга, где на улице Шишкина обнаружили ангары, набитые подготовленной продукцией с водкой.

В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь

Как стало известно «Фонтанке», там также были застигнуты мигранты, разливающие спирт из цистерн и наклеивающие этикетки десяти наименований водки.

По словам нашего собеседника в ГУ МВД, «в ближайшие часы будут закрыты еще два незаконных производства в Петербурге».

 

 


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