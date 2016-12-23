На Испытателей задержали прохожего с крупной партией наркотика

В Приморском районе Петербурга задержали мужчину, у которого обнаружили почти 100 граммов растительного наркотика.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, 22 декабря около восьми часов вечера у дома 15 на проспекте Испытателей был задержан 33-летний местный житель.

При досмотре у него нашли 94,5 грамма растительного наркотика, что считается крупным размером.

По факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств и психотропных веществ). Подозреваемый арестован.

