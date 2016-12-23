Упсала-Цирк приглашает на семейный новогодний карнавал «Зайчество»

Еще
13:00 23.12.2016
Пришлите свою новость!
12:55
Президент: Мост в Крыму назовут Керченским
12:54
Петербуржец задержан по подозрению в насилии над 77-летней женщиной
12:51
Путин: От продажи «Башнефти» и пакета «Роснефти» бюджет получил 1 трлн 100 млрд рублей
12:49
ЦРУ против ответных кибератак США в адрес России
12:49
Президент РФ: Мы сильнее любого агрессора
12:45
Путин о досрочных выборах президента: Возможно, но нецелесообразно
12:43
Президент объяснил, как относится к делу Улюкаева
12:41
«Питерлэнд-2» закрыт по техническим причинам
12:39
Путин: Все обстоятельства убийства Маневича так и не удалось выяснить
12:36
Сорок тысяч бутылок нелегального алкоголя найдено на Софийской
12:31
Президент: Если на финансовом рынке останутся «прачечные» по отмывке денег, ничего хорошего не получится
12:29
Путин пообещал революцию в развитии новых технологий
12:28
Финн насобирал стеклотары на рождественское путешествие
12:25
Президент РФ пообещал инфляцию в 5,5 процента
12:24
Петербурженка с молотком в руке отвоевала дочку у бывшего мужа
12:20
Путина обрадовало снижение оттока капитала
12:18
За критику правоохранителей в Сети задержан мужчина, собиравшийся взорвать Новгородский кремль
12:12
Две трети российских облигаций признаны неликвидными
12:12
Следствие разобралось с бывшими правителями банка «Советский»
12:10
В Петербурге и Москве могут поменять дорожные знаки
12:09
Россия попросила Apple помочь взломать iPhone убийцы посла в Турции
12:00
Nota Bene: День бюрократа
12:00
Мутко назвал принудительным отказ России от этапа Кубка мира по биатлону
11:56
Похитители на Cayenne вымогали миллион за освобождение приезжего в Петербурге
11:54
Данни, Смольников и Файзулин поедут с «Зенитом» на зимние сборы
11:47
За два часа проверки полиция изъяла в Апраксином только 130 пачек сигарет
11:35
Fitch отзывает все рейтинги по национальной шкале в РФ
11:15
"Пикалевский цемент" избежал банкротства
11:10
Финн нарисовал гигантского волка на льду озера
11:03
Из-за дефектной трубы на улице Полярников почти сутки не было тепла
10:56
РСП Михалкова обвинили в незаконном выводе 1,84 млрд рублей
10:50
В Региональном центре аутизма прошла первая ёлка
10:44
Полиция Петербурга раскрыла всех участников банды лжеторговцев машинами
10:41
Управделами получило разрешение на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге
10:40
В Петербурге из вагончиков рабочих вынесли технику на двести тысяч
10:37
Экспертиза подтвердила отравление метанолом у жертв «Боярышника»
10:31
Педофил покусился на ребенка в центре Петербурга
10:25
Смольный не будет требовать от застройщиков авральной переделки проектных деклараций
10:19
Участок Итальянской улицы перекрыт из-за подозрительного предмета
10:15
Панорамы Петербурга теперь выглядят по-новому
10:09
Nokia будет судиться с Apple в 11 странах
10:03
Упсала-Цирк приглашает на семейный новогодний карнавал «Зайчество»
09:58
В Петербурге зарегистрирована первая в эту эпидемию смерть от гриппа
09:52
В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь
09:49
Минтруд: Если повысят пенсионный возраст, то вырастут пенсии
09:33
На Испытателей задержали прохожего с крупной партией наркотика
09:25
Четырех выборщиков в Вашингтоне оштрафуют за голос не в пользу Клинтон
09:17
Израильская фармкомпания Teva призналась в подкупе российского чиновника
09:09
На Зольной ограничивают движение
09:01
Красный Крест заявил о завершении эвакуации из восточного Алеппо
08:53
У безработного из шкафчика в фитнес-центре на Крестовском украли 120 тысяч
08:45
В Петербурге школьница отравилась таблетками
08:37
Автомобильный пожар на Бадаева напугал очевидцев
08:29
Боевики ИГ сняли на видео, как заживо сжигают двух турецких военных
08:22
На Маршала Жукова - прорыв теплосети
08:21
В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре
08:13
Число жертв «Боярышника» выросло до 74
08:05
Пятница в Петербурге будет ветреной
01:57
Креативные ярмарки уикенда: от «Авоськи-феста» до «Арт-ёлки»
01:43
В Петербурге зазвучат легендарные "Корневильские колокола"
01:36
«Ленфильм» приглашает детей на новогодние ёлки
01:12
Театр им. Ленсовета зайдет в «Комнату Шекспира»
00:54
Три француза заблудились на авианосце «Дуайт Эйзенхауэр»
00:39
Путин поговорил с Нетаньяху
00:27
Госдеп призвал Россию отменить закон об иностранных агентах
00:15
В Петербурге выбрали издателей районных газет
00:02
Десятки заключенных подняли бунт в тюрьме Кента
22/12
Подозреваемый в берлинском теракте хотел вернуться в Тунис после Нового года
22/12
Врачи: Здоровый сон уменьшит межпозвонковую грыжу
Предыдущие новости
Архив материалов
Доброе дело
Версия для печати
23.12.2016 10:03

Упсала-Цирк приглашает на семейный новогодний карнавал «Зайчество»

Упсала-Цирк – единственный в мире цирк хулиганов, приглашает на семейный новогодний карнавал «Зайчество». С 24 декабря по 8 января Упсала-Цирк продолжает традицию своих антиутренников.

«Почти на каждой новогодней открытке есть один персонаж, который всегда остаётся в тени торжества. Чтобы исправить эту историческую несправедливость, вместо Деда Мороза и Снегурочки мы решили сделать обыкновенного белого зайца главным героем новогодней феерии в Упсала-Цирке! Встречайте продолжение наших антиутренников – семейный новогодний карнавал «Зайчество» – приглашают в Упсала-Цирке.

В программе: весёлый новогодний спектакль Упсала-Цирка «Зайчество»; превращение зрителей в зайцев и коктейльная вечеринка с морковным соком; необычные арт-объекты и зимние игры под открытым небом (моркоулинг, морковный тир, заячьи бега и многое другое); подарки, которые нравятся и родителям, и детям (никаких вредных конфет, сплошные полезные радости).

Кроме того, Упсала-Цирк приготовил множество сюрпризов: неожиданных, в меру абсурдных и не в меру смешных.

«Зрители смогут побывать в заячьем лабиринте, наполненном cнами, сказками и страхами, и пройти своеобразный обряд посвящения. После этого не страшно будет скатиться с самой высокой горки, которая будет находиться прямо возле Упсала-Цирка и попрыгать по поляне из говорящих пеньков. Буквально на каждом шагу гостей будут поджидать удивительные арт-объекты и аттракционы, а также сами зайцы – много зайцев, переодетых в яркие карнавальные костюмы. Вместе с ними мы проведём весёлый и наполненный смыслом день, который надолго запомнится каждому», – обещают в Упсала-Цирке.


Для просмотра в полный размер кликните мышкой

Всех желающих ждут по адресу: Свердловская наб., 44 (въезд с ул. Жукова). Дополнительная информация (о билетах и о том, как добраться до цирка) по телефону: 633-35-58 или на сайте upsalacircus.ru.

Справка:

Упсала-Цирк – единственный в мире цирк для хулиганов.

Это пространство, где благодаря методам цирковой педагогики дети аккумулируют творческую энергию и учатся использовать ее, достигая результатов.

Упсала-Цирк работает с детьми из групп социального риска, а также с детьми с ограниченными возможностями. Здесь дети и подростки получают опыт, альтернативный уличной жизни, и возможность в дальнейшем применять полученные знания. Упсала-Цирк – не классический цирк. В спектаклях органично соединяются акробатика, жонглирование, модерн-танец и пантомима. Организаторы не боятся экспериментировать, используя элементы уличной культуры, паркура и брейкданса.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ЖК «Город мастеров»
23.12.2016 12:02

«Строительный трест» сдал первую очередь ЖК «Город мастеров»

21 декабря компания «Строительный трест» получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди жилого комплекса «Город мастеров», который возводится на границе Калининграда и области, в пос. Большое Исаково
Сбербанк
23.12.2016 11:39

Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование на 4,3 млрд рублей

Sberbank CIB организовал для «Ренейссанс Констракшн» финансирование в виде возобновляемой кредитной линии на пополнение оборотных средств в размере 4,3 млрд рублей сроком на 1,5 года
ГК Эталон
23.12.2016 10:49

Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота»

21 декабря 2016 года Банк «Санкт-Петербург» аккредитовал 4 корпус ЖК «Московские ворота», который компания ЛенСпецСМУ (входит в ГК «Эталон») возводит в пяти минутах ходьбы от одноименной станции метро в Московском районе Петербурга
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Региональном центре аутизма прошла первая ёлка
Упсала-Цирк приглашает на семейный новогодний карнавал «Зайчество»
В Гостином дворе пройдет ярмарка в пользу фонда «Линия жизни»
В Александринке пройдёт благотворительная кукольная мистерия «Царь Эдип»
Зоозащитники Петербурга поздравили Путина с Новым годом и предложили «усыновить» бездомную таксу
Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» награждён призом Специального Олимпийского комитета
На улицах Петербурга Армия спасения собирает средства для нуждающихся
«Перспективы» подвели итоги «Тёплого проекта»
"Солнечный Остров" и особые дети устроили "Новогодний переполох"
Бездомные Деды Морозы поздравили горожан с Новым годом
Почтальон Добра продолжает путь к Деду Морозу
Лучший подарок для Насти на Новый год – лекарство
Просить неудобно, но хочется жить
Российского Мишутку ставят на ноги в Китае
"Добрый Рок" провожает год
Тренеру петербургской команды по футболу лиц с ДЦП требуются деньги на операцию
60 тысяч евро за жизнь Сони
Тысячи евро для спасения Димы
Единственный шанс спасти зрение
Длинная очередь за здоровьем
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь

предоставлено пресс-службой Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Росгвардия в Петербурге разогнала «воровскую сходку»

скриншот видео с сайта facebook.com

В Казани водитель въехал в здание аэропорта, покатался, разнес кафе и был задержан

фото с сайта vk.com

Число пострадавших при взрыве у «Коломенской» выросло до четырех

«Фонтанка» показывает видео конфликта со стрельбой в ресторане «Капулетти»

«Республика котов» готова открыть «границы»

© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.