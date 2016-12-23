Упсала-Цирк приглашает на семейный новогодний карнавал «Зайчество»
Упсала-Цирк – единственный в мире цирк хулиганов, приглашает на семейный новогодний карнавал «Зайчество». С 24 декабря по 8 января Упсала-Цирк продолжает традицию своих антиутренников.
«Почти на каждой новогодней открытке есть один персонаж, который всегда остаётся в тени торжества. Чтобы исправить эту историческую несправедливость, вместо Деда Мороза и Снегурочки мы решили сделать обыкновенного белого зайца главным героем новогодней феерии в Упсала-Цирке! Встречайте продолжение наших антиутренников – семейный новогодний карнавал «Зайчество» – приглашают в Упсала-Цирке.
В программе: весёлый новогодний спектакль Упсала-Цирка «Зайчество»; превращение зрителей в зайцев и коктейльная вечеринка с морковным соком; необычные арт-объекты и зимние игры под открытым небом (моркоулинг, морковный тир, заячьи бега и многое другое); подарки, которые нравятся и родителям, и детям (никаких вредных конфет, сплошные полезные радости).
Кроме того, Упсала-Цирк приготовил множество сюрпризов: неожиданных, в меру абсурдных и не в меру смешных.
«Зрители смогут побывать в заячьем лабиринте, наполненном cнами, сказками и страхами, и пройти своеобразный обряд посвящения. После этого не страшно будет скатиться с самой высокой горки, которая будет находиться прямо возле Упсала-Цирка и попрыгать по поляне из говорящих пеньков. Буквально на каждом шагу гостей будут поджидать удивительные арт-объекты и аттракционы, а также сами зайцы – много зайцев, переодетых в яркие карнавальные костюмы. Вместе с ними мы проведём весёлый и наполненный смыслом день, который надолго запомнится каждому», – обещают в Упсала-Цирке.
Всех желающих ждут по адресу: Свердловская наб., 44 (въезд с ул. Жукова). Дополнительная информация (о билетах и о том, как добраться до цирка) по телефону: 633-35-58 или на сайте upsalacircus.ru.
Справка:
Упсала-Цирк – единственный в мире цирк для хулиганов.
Это пространство, где благодаря методам цирковой педагогики дети аккумулируют творческую энергию и учатся использовать ее, достигая результатов.
Упсала-Цирк работает с детьми из групп социального риска, а также с детьми с ограниченными возможностями. Здесь дети и подростки получают опыт, альтернативный уличной жизни, и возможность в дальнейшем применять полученные знания. Упсала-Цирк – не классический цирк. В спектаклях органично соединяются акробатика, жонглирование, модерн-танец и пантомима. Организаторы не боятся экспериментировать, используя элементы уличной культуры, паркура и брейкданса.