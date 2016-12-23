Израильская фармкомпания Teva призналась в подкупе российского чиновника

Израильская фармацевтическая компания Teva Pharmaceutical и ее дочернее предприятие в России Teva Russia согласились выплатить США около $520 млн по обвинениям в коррупции, сообщается на сайте американского министерства юстиции.

По данным ведомства, компании выплатят $283 за использование схем, включающих взятки правительственным должностным лицам в России, Мексике и на Украине.

«Teva и ее дочерние предприятия выплатили миллионы долларов в качестве взяток правительственным должностным лицам в различных странах и намеренно не ввели систему внутреннего контроля, которая помогла бы избежать взяточничества, — отмечается в сообщении минюста США. — Компании, которые конкурируют справедливо, этично и честно, заслуживают равных условий, и мы продолжим преследовать тех, кто не следует это цели».

В частности, согласно данным министерства, руководители Teva и сотрудники Teva Russia дали взятки высокопоставленному российскому чиновнику. Таким образом они намеревались повлиять на госслужащего, чтобы тот использовал свою власть для поднятия продаж лекарства компании в рамках ежегодного аукциона, который проводил российский Минздрав. В результате этого израильская компания, по данным американского ведомства, заработала $200 млн, а российский чиновник получил около $65 млн.

На Украине, согласно данным минюста США, Teva дала взятку высокопоставленному должностному лицу в министерстве здравоохранения. Тот должен был повлиять на украинское правительство, чтобы оно утвердило регистрацию лекарств компании для ее работы на украинском рынке. С 2001 по 2011 годы Teva привлекла этого чиновника в качестве своего «регистрационного консультанта», платила ему ежемесячную зарплату, оплачивала поездки и другие расходы, сумма которых составила в результате примерно $200 тыс.

В Мексике, утверждает американское министерство, Teva платила врачам в государственных медицинских учреждениях, чтобы те прописывали пациентам лекарство компании.

Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и рынкам достигла внесудебного соглашения, по которому Teva и Teva Russia выплатят еще $236 млн штрафа за незаконную прибыль с процентами. В целом выплаты израильской компании составят около $520 млн.

Teva по результатам десяти месяцев 2016 года выходит в десятку крупнейших производителей лекарств в России с долей аптечных продаж около 3%, по данным DSM Group. Израильская компания вышла на российский рынок в 1995 году, с 2014 года компания имеет собственный завод в Ярославской области. Продажи Teva в России по итогам 2015 года выросли на 3% до 29,1 млрд руб.

Это не первая фармкомпания, которая понесла потери из-за выплат чиновникам в России. В августе 2016 года стало известно, что англо-шведская AstraZeneca согласилась выплатить свыше $5 млн штрафа в США для урегулирования претензий по выплатам компанией чиновникам и медработникам в Китае и России. Компания практиковала в России неправомерные выплаты работникам государственных медучреждений как минимум с 2005 по 2010 год, говорилось в расследовании комиссии.