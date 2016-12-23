Красный Крест заявил о завершении эвакуации из восточного Алеппо

Международный комитет Красного Креста (МККК) заявил, что операция по эвакуации десятков тысяч человек из восточного Алеппо и двух деревень в провинции Идлиб завершена.

«Все мирные жители, которые хотели уйти, были эвакуированы, так же, как раненые и бойцы», — сказала пресс-секретарь МККК Криста Армстронг.

Ранее спецпосланник ООН по Сирии Ян Эгеланн сообщил, что большая и сложная эвакуация из восточного Алеппо, деревень Фуа и Кефрайя вступила в завершающую стадию, было эвакуировано свыше 35 тысяч человек.

Эгеланн поблагодарил МККК, Сирийский арабский Красный Полумесяц и сотрудников ООН, а также 32 неправительственных организации, которые работали с ООН в Идлибе и в пригороде Алеппо.