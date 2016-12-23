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23.12.2016 08:53

У безработного из шкафчика в фитнес-центре на Крестовском украли 120 тысяч

В Петербурге безработный любитель фитнеса пришел на тренировку с крупной наличностью и был обворован. Полиция деньги вернула.

Как стало известно "Фонтанке", около шести вечера 22 декабря посетители фитнес-центра на набережной Мартынова отжали дверь чужого шкафа и забрали 120 тысяч рублей. Они принадлежали 31-летнему безработному.

Преступники далеко не уехали. Их задержали в автомобиле с краснодарскими номерами, припаркованном у фитнес-центра. Одного изолировали, другого отпустили под обязательство о явке. Уголовное дело возбуждено по статье 158 УК "Кража".

 

 


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