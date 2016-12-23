На Маршала Жукова - прорыв теплосети

О коммунальном происшествии на юго-западе Петербурга сообщают очевидцы.

По словам местных жителей, прорыв трубы ГВС произошел напротив дома по проспекту Маршала Жукова, 26/ 16. С 6 утра горожан предупреждают об опасной зоне, а заодно эвакуируют машины с места происшествия.

В пресс-службе АО «Теплосеть» нашему корреспонденту подтвердили, что в 06.15 поступила информация о прорыве трубы горячего водоснабжения диаметром 800 мм на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова.

«Ведутся работы по локализации дефекта», – сообщил собеседник «Фонтанке».

Сколько домов попало в зону отключения, пока неизвестно.