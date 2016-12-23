Боевики ИГ сняли на видео, как заживо сжигают двух турецких военных

Боевики «Исламского государства» (запрещенного в РФ) заживо сожгли двух турецких военнослужащих.

Об этом сообщает мониторинговый портал Turkey Blocks.

Видео с казнью военных было распространено в интернете, многие турецкие пользователи высказали призывы к возмездию ИГ. Власти ввели ряд ограничений на активность в социальных сетях, отмечается в сообщении. В предыдущий раз аналогичные меры принимались после убийства в Анкаре Андрея Карлова.

Уточняется, что солдат, захваченных террористами в плен за год до этого, казнили в районе сирийского города Аль-Баб. Ранее сообщалось, что в ходе боев за этот населенный пункт турецкая армия и поддерживаемая ею Сирийская свободная армия уничтожили 138 боевиков.