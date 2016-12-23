В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре
Полиция задержала двух человек в немецком городе Дуйсбург в федеральной земле в Северный Рейн-Вестфалия. Их подозревают в подготовке теракта в торговом центре.
Об этом сообщает журнал Spiegel. По данным издания, задержания проводила полиция соседнего города Эссен, в 00.45 пятницы, 23 декабря, по местному времени (02.45 мск) правоохранители задержали двух мужчин 28 и 31 лет. Отмечается, что задержанные являются братьями и выходцами Косово.
Полиция подозревает, что они планировали теракт в торговом центре города Оберхаузен.
Источник: РИА Новости
Справка:
Напомним, вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ). Подозреваемый в причастности к теракту в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри официально объявлен в розыск в Германии и в европейских странах. За помощь в поимке предполагаемого террориста назначена награда в 100 тысяч евро.