В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре

Полиция задержала двух человек в немецком городе Дуйсбург в федеральной земле в Северный Рейн-Вестфалия. Их подозревают в подготовке теракта в торговом центре.

Об этом сообщает журнал Spiegel. По данным издания, задержания проводила полиция соседнего города Эссен, в 00.45 пятницы, 23 декабря, по местному времени (02.45 мск) правоохранители задержали двух мужчин 28 и 31 лет. Отмечается, что задержанные являются братьями и выходцами Косово.

Полиция подозревает, что они планировали теракт в торговом центре города Оберхаузен.