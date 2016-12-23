Число жертв «Боярышника» выросло до 74

Число погибших от отравления поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» в Иркутске увеличилось до 74 человек, всего пострадавших — 122, один из них доставлен в больницу города Братска. Об этом сообщила пресс-служба регионального минздрава.

«Одного из пострадавших с признаками отравления метиловым спиртом доставили сегодня ночью в больницу города Братска, его состояние тяжелое. Всего на утро 23 декабря от отравлений контрафактом скончались 74 человека, пострадавших 122. В стационарах находится 31 человек», — сговорится в сообщении.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством «Боярышник» произошло в Иркутске в выходные. Следователи возбудили уголовное дело по статье «производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Установлен склад хранения продукции.