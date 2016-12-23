Пятница в Петербурге будет ветреной
Пятница, 23 декабря, в Петербурге будет ветреной.
Как сообщили в ГУ МЧС по городу, уже с 08-11 часов в Северной столице ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 12-15 м/с.
Горожан и гостей города просят учитывать сложные погодные условия.
Справка:
В ГУ МЧС рекомендуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;
- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций;
- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).