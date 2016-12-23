Пятница в Петербурге будет ветреной

Еще
11:10 23.12.2016
Новость часа
09:52
В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь
Пришлите свою новость!
11:10
Финн нарисовал гигантского волка на льду озера
11:03
Из-за дефектной трубы на улице Полярников почти сутки не было тепла
10:56
РСП Михалкова обвинили в незаконном выводе 1,84 млрд рублей
10:50
В Региональном центре аутизма прошла первая ёлка
10:44
Полиция Петербурга раскрыла всех участников банды лжеторговцев машинами
10:41
Управделами получило разрешение на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге
10:40
В Петербурге из вагончиков рабочих вынесли технику на двести тысяч
10:37
Экспертиза подтвердила отравление метанолом у жертв «Боярышника»
10:31
Педофил покусился на ребенка в центре Петербурга
10:25
Смольный не будет требовать от застройщиков авральной переделки проектных деклараций
10:19
Участок Итальянской улицы перекрыт из-за подозрительного предмета
10:15
Панорамы Петербурга теперь выглядят по-новому
10:09
Nokia будет судиться с Apple в 11 странах
10:03
Упсала-Цирк приглашает на семейный новогодний карнавал «Зайчество»
09:58
В Петербурге зарегистрирована первая в эту эпидемию смерть от гриппа
09:52
В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь
09:49
Минтруд: Если повысят пенсионный возраст, то вырастут пенсии
09:33
На Испытателей задержали прохожего с крупной партией наркотика
09:25
Четырех выборщиков в Вашингтоне оштрафуют за голос не в пользу Клинтон
09:17
Израильская фармкомпания Teva призналась в подкупе российского чиновника
09:09
На Зольной ограничивают движение
09:01
Красный Крест заявил о завершении эвакуации из восточного Алеппо
08:53
У безработного из шкафчика в фитнес-центре на Крестовском украли 120 тысяч
08:45
В Петербурге школьница отравилась таблетками
08:37
Автомобильный пожар на Бадаева напугал очевидцев
08:29
Боевики ИГ сняли на видео, как заживо сжигают двух турецких военных
08:22
На Маршала Жукова - прорыв теплосети
08:21
В Германии задержали двух подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре
08:13
Число жертв «Боярышника» выросло до 74
08:05
Пятница в Петербурге будет ветреной
01:57
Креативные ярмарки уикенда: от «Авоськи-феста» до «Арт-ёлки»
01:43
В Петербурге зазвучат легендарные "Корневильские колокола"
01:36
«Ленфильм» приглашает детей на новогодние ёлки
01:12
Театр им. Ленсовета зайдет в «Комнату Шекспира»
00:54
Три француза заблудились на авианосце «Дуайт Эйзенхауэр»
00:39
Путин поговорил с Нетаньяху
00:27
Госдеп призвал Россию отменить закон об иностранных агентах
00:15
В Петербурге выбрали издателей районных газет
00:02
Десятки заключенных подняли бунт в тюрьме Кента
22/12
Подозреваемый в берлинском теракте хотел вернуться в Тунис после Нового года
22/12
Врачи: Здоровый сон уменьшит межпозвонковую грыжу
22/12
Пристававшего к дочери Трампа высадили из самолёта в аэропорту Нью-Йорка
22/12
Госдепартамент ответил Путину: За всю историю человечества никто не был сильнее и умнее армии США
22/12
Госдеп США: Керри считает, что мы не смогли добиться успеха в Сирии
22/12
Министр спорта Украины порадовался очередной отмене международных турниров в России
22/12
Командующий силами США в Европе призвал НАТО к готовности нанести киберудар
22/12
Жители Алеппо празднуют победу над террористами
22/12
НАСА: В Сахаре выпал снег
22/12
Нефть Brent торгуется выше 55 долларов за бочку
22/12
Трамп выдвинул Спайсера пресс-секретарём Белого дома
22/12
На юге Казахстана произошло землетрясение
22/12
Разработчикам генплана Бугров рекомендовали добавить парков
22/12
На военном заводе в Италии произошел взрыв
22/12
Таджикская "Сомон Эйр" сможет летать в Москву и Петербург
22/12
Савченко ответила на исключение из ПАСЕ
22/12
Сирийская армия полностью освободила Алеппо от террористов
22/12
Россия запретила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр»
22/12
Нового подрядчика по строительству второй сцены МДТ выберут к середине февраля
22/12
Глава Следственного комитета Новгорода после скандала переведена в Петербург на повышение
22/12
Финал КМ по конькобежному спорту перенесён из Челябинска
22/12
Двух российских биатлонистов временно отстранили от соревнований
22/12
Следователи по делу банка «Советский» ждут приезда задержанных из Москвы
22/12
Мафия прокомментировала релиз Росгвардии о «воровской сходке»
22/12
Сборная Украины не будет бойкотировать КМ по биатлону в Тюмени
22/12
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 декабря
22/12
Смольный утвердил проект планировки для частного трамвая в Красногвардейском районе
22/12
В Финляндии хотят запретить крупнейшую неонацистскую организацию страны
22/12
Пользователей сети поразил отзывающийся на «О'кей, Google» попугай
22/12
Ревизия застройщиков Мурино, Нового Девяткино и Бугров не коснется дольщиков
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
23.12.2016 08:05
0 Комментариев

Пятница в Петербурге будет ветреной

Пятница, 23 декабря, в Петербурге будет ветреной.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, уже с  08-11 часов в Северной столице  ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 12-15 м/с.

Горожан и гостей города просят учитывать сложные погодные условия.

Справка:

В ГУ МЧС рекомендуют:

- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;

- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (0)
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Tele2
23.12.2016 10:23

Tele2 упакует новогодние подарки

Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20

СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом

С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00

В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus

В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Управделами получило разрешение на строительство комплекса Верховного суда в Петербурге
Панорамы Петербурга теперь выглядят по-новому
Пятница в Петербурге будет ветреной
В Петербурге выбрали издателей районных газет
Нового подрядчика по строительству второй сцены МДТ выберут к середине февраля
«Фонтанка» за 60 секунд — 22 декабря
Смольный утвердил проект планировки для частного трамвая в Красногвардейском районе
Смольный объявил о создании общегородского родительского комитета
В центре Петербурге появится первая велодорожка — вдоль Фонтанки
Возле «Елизаровской» восстановят прежнее движение автобусов
Какой будет оплата проезда в 2017 году
Меценаты Петербурга показали Албину дорогой подарок
Почём купилась ёлочка
Кабельный год от «Ленэнерго»
Кто может парковаться в Петербурге бесплатно
“Славянка” добилась от Смольного озадаченного лица
Почему вместо памятника Бродскому установят монумент Дудину
За порванного тигром двух здоровых дают
Куда мы катимся: петербургские катки, исторические и современные
Как генерал генерала из новых "Крестов" изгонял
Говорим и показываем
Главное
Последнее

В Петербурге РАР, ФСБ и полиция начали облаву на подпольный алкоголь

предоставлено пресс-службой Главного управления Росгвардии по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Росгвардия в Петербурге разогнала «воровскую сходку»

скриншот видео с сайта facebook.com

В Казани водитель въехал в здание аэропорта, покатался, разнес кафе и был задержан

Фото: Сергей Чевалков / ДП

Реновация на Ржевке и Нарвской заставе под угрозой срыва

Викторина «Фонтанки»: Здравствуй, Ваня!

фото с сайта vk.com

Число пострадавших при взрыве у «Коломенской» выросло до четырех

Новости компаний
Tele2
23.12.2016 10:23
Tele2 упакует новогодние подарки
Tele2 запускает акцию «Упакуем подарок в подарок»
ГУП «ГУИОН»
19.12.2016 10:20
СПб ГУП «ГУИОН»: поможет вам правильно оформить садовый или дачный дом
С 1 января 2017 года меняется порядок регистрации садовых и дачных домов в рамках «дачной амнистии». Теперь для регистрации права собственности на такие объекты недвижимости гражданам необходимо будет изготовить технический план на объект и направить документы в Росреестр.
ЖК «Bau Haus»
19.12.2016 10:00
В Московском районе строится новый жилой комплекс BauHaus
В жилом комплексе "BauHaus" закончено обустройство свайного поля под корпусами А и В. Далее по плану работ следует заливка фундамента и начало возведения этажей.
Фотобанк Lori
15.12.2016 11:00
«РЖД Тур» приглашает в путешествие за новогодней сказкой
Зима, снег, мороз. Самое время подумать о том, как провести новогодние каникулы так, чтобы они запомнились надолго.Чтобы растопить холод в душе, надо вернуться в детство – в тот период, когда мир казался сказочным и гостеприимным.
Parusa RMC
14.12.2016 10:00
Рестораны Центрального яхт-клуба готовы к новогоднему сезону
Рестораны «Паруса» и «Море» полностью готовы к началу сезона новогодних праздников. За осенние месяцы шеф-повара улучшили банкетные предложения, не оставив без внимания традиционные для зимы блюда.
«Русская рыбалка»
13.12.2016 15:10
Впервые «Русская рыбалка» на Крестовском работает в новогоднюю ночь
Легендарный ресторан «Русская рыбалка» на Крестовском острове в 2016 году реконструировали – поменяли все вплоть до бревнышка, зажгли камин в центре зала, сделали детскую комнату – и теперь он готов принять дорогих гостей в новогоднюю ночь с большим комфортом.
ЖК «Образцовый квартал 2»
09.12.2016 17:01
Закончены строительно-монтажные работы в ЖК «Образцовый квартал 2»
ЖК «Образцовый квартал 2» строится в рамках проекта «На Царскосельских холмах» в Пушкинском районе Петербурга.
Фотобанк Lori
07.12.2016 18:06
В мир волшебства на поезде: «РЖД Тур» приглашает в гости к Снегурочке
На высоком волжском берегу, в сказочном тереме с резными наличниками, живет внучка Деда Мороза – красавица Снегурочка. Вести хозяйство ей помогают домовые и кот Баюн.
«Победа»
06.12.2016 11:10
Лоукостер «Победа» начал перевозить пятый миллион пассажиров
Низкобюджетная авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») перевезла с начала этого года уже четыре миллиона человек. Юбилейным оказался пассажир, летевший из петербургского аэропорта «Пулково» в Ростов-на-Дону.
Tele2
06.12.2016 10:55
От Mini до Maxi – Tele2 расширила линейку фирменных смартфонов
Tele2 начинает продажи смартфонов Tele2 Maxi и Tele2 Maxi LTE. Новые девайсы отличаются от предыдущих моделей – Tele2 Mini и Tele2 Midi – увеличенной диагональю экрана (5 дюймов).
© 2000-2016 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.