Пятница в Петербурге будет ветреной

Пятница, 23 декабря, в Петербурге будет ветреной.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, уже с 08-11 часов в Северной столице ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 12-15 м/с.

Горожан и гостей города просят учитывать сложные погодные условия.

Справка:

В ГУ МЧС рекомендуют:

- уберите хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, уберите сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу. Закройте окна;

- машину поставьте в гараж, а при отсутствии гаража припаркуйте машину вдали от деревьев, а также вдали от слабо укреплённых конструкций;

- находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).