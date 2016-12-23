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23.12.2016 00:54

Три француза заблудились на авианосце «Дуайт Эйзенхауэр»

Троих офицеров французской полиции подвергнут дисциплинарному взысканию после того, как они заблудились на борту американского авианосца «Дуайт Эйзенхауэр» и едва не уплыли в США. Об этом сообщает портал Военно-морского института США (USNI). Полицейские проникли на борт корабля, примкнув к экскурсии для почетных гостей во время его захода в Марсель. Они были обнаружены после того, как авианосец вышел из порта.

Вахтенные у сходни «Дуайта Эйзенхауэра» в силу языкового барьера не сумели определить, что полицейские не были частью делегации и не имели права находиться на борту авианосца. В итоге они остались на борту корабля, когда тот поднял якоря.

Не имея возможности вернуться к причалу, «Эйзенхауэр» задержался с выходом из порта на час, пока экипаж искал способ доставить полицейских на берег. В итоге они были доставлены обратно на территорию Франции с помощью небольшого катера.

Каролин Позмантье, ассистент по безопасности мэрии Марселя, отметила, что полицейские, нелегально проникшие на авианосец, понесут дисциплинарное взыскание.

Авианосная ударная группа во главе с «Дуайтом Эйзенхауэром» возвращается в США после семимесячной боевой службы в Средиземном море и Индийском океане с участием в операции против террористической группировки «Исламское государство». Авианосец и его эскорт должны вернуться в Норфолк до конца декабря.

Источник: Лента.ру


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