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23.12.2016 01:10
2 Комментариев

Возвращение строптивой на Мойку

В Следственном комитете обсуждают возвращение в Петербург полковника юстиции Екатерины Гилиной. В ее биографии — запах взятки, демарш подчиненных и медаль «За усердие в службе».
Возвращение строптивой на Мойку

Приказ о назначении на должность зам главы СК Северной столицы самого неоднозначного на сегодняшний день и, как принято говорить, скандально известного следователя страны подписан лично Александром Бастрыкиным. Возвращение Екатерины Гилиной, которой еще вчера предрекали позорную отставку, выглядит если не триумфальным, то совершенно точно — неожиданным.

Уроженка города Баку Екатерина Генриковна Гилина окончила юридический факультет СПбГУ года на три раньше премьер-министра Дмитрия Медведева. В 1995-м она начинала старшим следователем прокуратуры Курортного района, в 1998-м продолжила карьеру заместителем прокурора Приморского района, а в 2007 году возглавила районный отдел новорожденного Следственного комитета. Осталась на посту и после отделения детища Бастрыкина от ведомства Юрия Чайки, в 2012 году перейдя с должности главы следственного управления по Приморскому району на пост первого зама руководителя следствия Новгородской области, где дослужилась до и.о. главного следователя региона. И вдруг — пауза.

«Она лет пять была замом Следкома Новгорода, исполняя обязанности начальника. Если честно, то столько лет не назначаться – что-то унизительное. Но кадровая политика непредсказуема даже для понимания в верхних эшелонах власти», – говорят осведомленные о внутреннем мире силовых структур России.

Тех, кто знакомится с жизненным путем Екатерины Гилиной, раздирают противоречия. Одни считают ее образчиком женщины в погонах, другие не могут удержаться от гримасы. «Яндекс» выступает на стороне последних, в силу специфики помня только о пятнах на мундире. «Фонтанка» попыталась прислушаться к двум сторонам.
 
Летом 2011 года Следственный отдел по Приморскому району начал расследовать квартирное мошенничество, которое СМИ окрестили делом агентства «Удачный выбор». Руководители и сотрудники агентства лишали собствеников недвижимости в сговоре с врачом-психиатром больницы имени Скворцова-Степанова.

Дело расследовалось таким образом, что в декабре 2013 года было возбуждено ещё одно – на этот раз федералами, которые полагали, что один из следователей в Приморском районе «изготовил фиктивный протокол допроса» и подсказал подследственному линию поведения, позволяющую уйти от ответственности.

В апреле 2014 года стало известно, что проверяют версию о получении Екатериной Гилиной взятки. С тех пор сроки следствия неоднократно продлевались, но, насколько известно «Фонтанке», обвинения никому так не были предъявлены.

К тому моменту, когда скандал разгорелся, Гилина уже была в Великом Новгороде. Но «Яндекс» нашел ее и там.

В ноябре 2016 года подчиненные Екатерины Генриковны, включая нескольких руководителей отделов, направили девятистраничное письмо на имя руководителя администрации президента России Антона Вайно, в котором изложили свои претензии. Неуважение к подчиненным, грубость, нецензурная брань и оскорбления – самые незначительные вопросы.

В Кремль доложили, что Гилина по полгода не подавала документы на утверждение в должностях руководителей, а это серьезный ущерб правосудию. Например, в течение шести месяцев Маловишерским межрайонным следственным отделом руководил сотрудник, полномочия которого уже истекли. Если следовать букве закона, это повод для пересмотра  десятков процессуальных решений по уголовным делам. В том же письме, что ушло Антону Вайно, говорится о безосновательно возбужденных делах или же, напротив, прекращенных — потому что обвиняемые оказывались близки к руководству.

«Гилина Е.Г., не стесняясь, рассказывает подчиненным сотрудникам, сотрудникам администрации Новгородской области о своих доверительных взаимоотношениях с председателем СК России Бастрыкиным А.И., указывая при этом, что Александр Иванович во всем ее поддерживает и все её действия согласованы с ним. Мы уверены, что это неправда, но Гилина Е.Г прикрывается перед сотрудниками других ведомств добрым именем нашего руководителя», – сообщили летописцы Гилиной, добавив, что та неоднократно получала представления от прокурора, а деньги на выписанные ей штрафы собирала с подчиненных.

В двух последних строчках новгородские следователи приоткрыли закулисье, о котором до того знали только «свои»: между Екатериной Гилиной и прокурором Андреем Кикотем не просто конфликт – война.

Кикоть перешел в Новгород с позиции заместителя прокурора Петербурга. Вот как стороны описывают осведомленные:

– Кикоть с Гилиной похожи только тем, что хорошо одеваются и следят за собой. В остальном  шансы найти сходство ничтожны. Гилина волевая, а если чувствует силу – неуступчивая. Умеет сплоить подчиненных, принимать решения и одновременно компанейская. То есть некомфортный противник. Конечно, карьеристка, хотя в этом ничего дурного-то нет. Если ее окрестить одним профессиональным арго – рабочая.

Кикоть же из аристократов. У него отец был человек сверхвлиятельный. Он привык, что его все любят, он со всеми в контакте и, если нет принципиальных моментов, то сглаживает. Одним словом – игрок. Ему, кстати, тоже Новгород раем не кажется. И когда в Ленобласти из-за уголовного дела пропал прокурор Иванов, то Кикоть очень был не против переехать в офис областного надзора на Лесной проспект, тем более, что у него такой недурной дом во Всеволожске.

И вот, после медиаскандала с письмом в Кремль, Екатерина Гилина не ушла с поля боя, а  получила ведомственную медаль «За усердие в службе». Формально пришла на равнозначную должность – с заместителя на заместителя регионального ведомства. Но Петербург – не Новгород, да и семья ее здесь. Однако Гилина пришла на вакантную должность в замы к Александру Клаусу. То есть немного на искусственную вакансию, иначе бы он давно нашел креатуру. Прийти-то пришла, а с функциональными обязанностями – проблема. Поэтому сегодня ее задачи трактуют расплывчато – по общим вопросам или широкому кругу вопросов. Но, ничего. До боя курантов разберутся. Те самые, что осведомлены, они говорят: «Гилина не тот человек, который стремится лежать на дне».  

Другое дело, что в Новгороде она привыкла властвовать. Почувствовала этот вкус, а он был кратно слаще, чем в том же Приморском районе, где даже такой ныне уверенный в себе начальник Петроградского Следкома Александр Скибенко безропотно ей подчинялся. Тяжело, наверное, возвращаться к единственно правильному мнению Александра Клауса.

Евгений Вышенков,
Денис Коротков,
Татьяна Востроилова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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комментарии пользователей (2)
alex-un
23 декабря 2016 г. 03:37
Если бы в фамилии этой "полковницы" второй буквой была бы "н", то все было бы понятно.
KillBeach
23 декабря 2016 г. 02:08
Так... у меня температура под 40 ...брежу......ждем очередные "отжимы" бизнеса — на "помощь" прислали ?
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