Путин поговорил с Нетаньяху

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ситуацию на Ближнем Востоке, лидеры подтвердили готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

"Продолжен обмен мнениями по текущей ситуации в ближневосточном регионе. Подтверждена готовность к дальнейшему активному взаимодействию в области борьбы с терроризмом", — говорится в сообщении.