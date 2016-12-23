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Госдеп призвал Россию отменить закон об иностранных агентах

Госдепартамент США призвал российское правительство отказаться от закона «об иностранных агентах». Об этом говорится в сообщении официального представителя ведомства Джона Кирби, опубликованном на сайте Госдепа.

Как отмечает Кирби, «использование термина «иностранные агенты» — это осознанный выбор, который предполагает, что данные организации являются «предателями».

«Мы призываем российское правительство отменить этот закон сегодня и поддержать международные обязательства по защите прав человека», — говорится в сообщении.

Таким образом Госдеп отреагировал на внесение в список «иностранных агентов» 150 организаций 19 декабря.

Ранее суд признал законным внесение международного правозащитного общества «Мемориал» в перечень организаций, являющихся иностранными агентами.

Источник: Газета.ру


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