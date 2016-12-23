В Петербурге выбрали издателей районных газет

Комитет по печати Смольного подвел итоги конкурса по изданию районных газет.

В 8-ми районах победителем стало ООО «ИД «Курьер-Медиа», Фрунзенский район район достался ООО «Студия Вариант», ООО «Центр делового развития» издаст газету Выборгского района, автономная некоммерческая организация «Редакция «Царскосельской газеты»- Пушкинского, ООО «Типография «Премиум пресс»» – Калининского, ООО «Редакция районных и муниципальных газет» – Кировского, Некоммерческое партнерство «Редакция газеты «Кронштадтский вестник» – Кронштадтского, ООО «АРСИС» – Московского, ООО «Типография «Премиум пресс» – Приморского.

Отметим, что в этом году впервые конкурс проходил в рамках закупки городского комитета по печати. Ожидается, что в каждом из номеров районных газет будет вкладка единой смольнинской редакции «Районы.Кварталы» , возглавляемой экс-главным редактором газеты «Невское время» Михаилом Ивановым. Как писала «Фонтанка», таким образом в каждой из газет будет реализовываться информационная политика Смольного.

По итогам проведения открытого конкурса по распространению (раскладке) районных периодических печатных изданий в социально значимых местах подряд на 14 районов получило АО «ДП Бизнес Пресс», на Петродворцовый и Колпинский районы – ООО «МЕДИА-СЕТЬ»; Курортный – ИП Курбангалеева Гульнара Фаритовна; Кронштадтский район – НП «Редакция газеты «Кронштадтский вестник».

Полиграфические работы по печати тиражей районных периодических печатных изданий в 2017 году выполнит АО «Первая образцовая типография».