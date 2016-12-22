Пристававшего к дочери Трампа высадили из самолёта в аэропорту Нью-Йорка

Сотрудники авиакомпании JetBlue Airways приняли решение высадить пассажира, который приставал к дочери избранного президента США Дональда Трампа и ее детям в аэропорту Нью-Йорка, передает TMZ.

«Ваш отец разрушает страну. Почему она на нашем рейсе? Она должна летать частным самолетом», — сказал он.

После того, как мужчину с ребенком на руках вывели сотрудники компании, руководство выпустило заявление, в котором отметило, что серьезно относится к подобным вопросам и постаралось предоставить самолет пассажиру, чье поведение вызвало беспокойство, в кратчайшие сроки.