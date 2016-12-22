Госдеп США: Керри считает, что мы не смогли добиться успеха в Сирии

Госсекретарь США Джон Керри считает, что дипломатические усилия страны по политическому урегулированию конфликта в Сирии не привели к успеху, что разочаровывает его, заявил официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

"Если вы спросите госсекретаря, то он скажет вам, как он разочарован тем, где мы сейчас в Сирии и тем, что наши дипломатические усилия не были успешными в смысле достижения политического перехода, когда голос сирийцев будет услышан и будет единая, более безопасная и лучшая Сирия", — заявил Кирби на брифинге.

В то же время он отметил, что в предстоящие недели Керри будет продолжать усилия в этом направлении. "Но это та сфера, где он бы хотел, чтобы мы были более успешны и гораздо раньше", — добавил Кирби.

Действующая администрация США заканчивает свои полномочия 20 января после инаугурации избранного президента Дональда Трампа.