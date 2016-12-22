Командующий силами США в Европе призвал НАТО к готовности нанести киберудар

Командующий вооруженными силами США в Европе генерал Бен Ходжес призвал европейские страны-члены НАТО быть готовыми к нанесению ответных киберударов, которые послужили бы средством сдерживания агрессии других стран.

"В будущем мы должны делать ставку на своего рода средства устрашения в том, что касается кибербезопасности. Это автоматически включает в себя контратаки", — заявил Ходжес в интервью немецкому журналу Spiegel.

Ходжес опасается, что потенциальные противники, такие как Россия, не будут серьезно воспринимать Германию и другие западные страны, если НАТО будет не в состоянии нанести ответные киберудары.

После хакерской атаки на бундестаг в середине прошлого года, правительству ФРГ нужен "ответ, как можно бороться с агрессором", заявил Ходжес. По его словам, в противном случае хакерская атака на Германию вновь повторится.

Ранее глава Федерального ведомства по охране конституции (BfV — внутренняя разведка ФРГ) Ганс-Георг Маасен вновь предупредил об опасности кибератак и пропаганды из России. Ранее ведомство уже предупреждало о таких атаках, исходящих из России, в преддверии выборов в бундестаг в 2017 году.

В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы немецкой разведки о том, что это ведомство ожидает кибератак на разные органы власти ФРГ во время предстоящих выборов, отметил, что это Россия сталкивается с хакерскими атаками в предвыборное время, исходящими из Европы, в том числе и с территории ФРГ.