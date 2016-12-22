Трамп выдвинул Спайсера пресс-секретарём Белого дома
Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул представителя национального комитета Республиканской партии Шона Спайсера на пост пресс-секретаря Белого дома, передает Reuters.
Трамп также сообщил о назначении своего пресс-секретаря Хоуп Хикс директором Белого дома по стратегической связи, представителя своей переходной команды Джейсона Миллера — директором по коммуникациям, а Дэна Скавино — директором по социальным сетям.
Трамп также назначил их своими помощниками.
Источник: Газета.ру