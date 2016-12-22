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22.12.2016 22:35

Трамп выдвинул Спайсера пресс-секретарём Белого дома

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул представителя национального комитета Республиканской партии Шона Спайсера на пост пресс-секретаря Белого дома, передает Reuters.

Трамп также сообщил о назначении своего пресс-секретаря Хоуп Хикс директором Белого дома по стратегической связи, представителя своей переходной команды Джейсона Миллера — директором по коммуникациям, а Дэна Скавино — директором по социальным сетям.

Трамп также назначил их своими помощниками.

Источник: Газета.ру


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