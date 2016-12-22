Трамп выдвинул Спайсера пресс-секретарём Белого дома

Вячеслав Заренков поздравляет петербуржцев с Днем строителя

Вот уже 60 лет наша страна отмечает этот праздник, и с каждым годом внимание к нему растет. Потому что День строителя - это праздник созидания, праздник как для профессионалов, дарящих людям самое главное - дом