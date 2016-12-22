Савченко ответила на исключение из ПАСЕ

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко прокомментировала свое исключение из украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Она заявила, что продолжит свою деятельность в качестве парламентария. Об этом в четверг, 22 декабря, сообщает «Укринформ».

«В любом случае, если я не буду переизбрана в следующий раз в ПАСЕ, у народного депутата Украины остается еще очень большой фронт работ, так же международных, в группах содружества с различными странами. Поэтому я думаю, что работы мне хватит, за это я не переживаю», — сказала Савченко на встрече с журналистами в Берлине.

Ранее украинский парламент лишил Савченко права представлять страну в ПАСЕ. Неделей ранее депутат Рады была исключена из фракции «Батькивщины» в Раде. В партии уточнили, что на выборах в 2014 году Савченко внесли в избирательный список ради освобождения из российской тюрьмы.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко выразил сожаление в связи с тем, что Савченко встречалась с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) — Александром Захарченко и Игорем Плотницким.

Савченко в марте 2016 года была приговорена российским судом к 22 годам лишения свободы. Ее признали виновной в причастности к убийству под Луганском журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина и в покушении на убийство их коллеги. Два месяца спустя президент России Владимир Путин помиловал ее по просьбе родственников погибших, 25 мая она вернулась на Украину.