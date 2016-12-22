Сирийская армия полностью освободила Алеппо от террористов

Город Алеппо полностью освобожден от террористов и находится под контролем правительственных войск, сообщается в заявлении командования сирийской армии.

"Командование сирийской армии объявляет о возвращении мира и безопасности в город Алеппо", — написано в заявлении.

Ранее колонна автобусов вывезла последнюю группу боевиков из восточного Алеппо, сообщил источник в штабе боевых операций.

"Эта колонна последняя. Теперь можно сказать, что все боевики вышли из Алеппо, и город полностью под контролем сирийской армии",- заявил РИА Новости собеседник агентства.