Россия запретила полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр»

Таджикистан так и не согласовал российской авиакомпании «Ямал» полеты в страну из подмосковного аэропорта «Жуковский». В ответ Россия с пятницы, 23 декабря, приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в российские регионы. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе российского Минтранса.

Как отметили в ведомстве, в четверг, 22 декабря, завершились переговоры авиавластей двух стран. «Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта Жуковский назначенного российского авиаперевозчика — авиакомпании "Ямал"», — сказали в Минтрансе.

В пресс-службе пояснили, что в качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании «Сомон Эйр» в регионы в России с 00:00 мск 23 декабря.

Ранее в четверг Таджикистан разрешил «Ямалу» совершить только один чартерный рейс, чтобы забрать пассажиров из Жуковского.

21 декабря Минтранс России объявил, что с 22 декабря приостанавливает авиационное сообщение с Таджикистаном, однако спустя некоторое время было объявлено, что сообщение возобновляется.

В тот же день стало известно, что Таджикистан отказал «Ямалу» в выполнении зимой 2016-2017 годов полетов из Жуковского в Душанбе. Как пояснили в таджикском Минтрансе, в Душанбе не назначили второго перевозчика на данном направлении. При этом Москва, сделав это в одностороннем порядке, нарушила паритет, считают в Таджикистане. Россия, в свою очередь, полагает, что подобные действия являются неправомочными.

В ноябре представители Жуковского распространили информацию о запуске регулярных рейсов в Таджикистан. Тогда сообщалось, что выполнять полеты в Душанбе и Худжанд начала авиакомпания «Уральские авиалинии».