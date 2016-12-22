Нового подрядчика по строительству второй сцены МДТ выберут к середине февраля

Конкурс на выбор нового подрядчика по строительству второй сцены Малого драматического театра на Звенигородской улице, 7, будет объявлен в начале следующего года, сообщает Северо-Западная дирекция по строительству Минкультуры.

Дирекция 19 декабря направила нынешнему подрядчику «СтройСоюз СВ» уведомление о расторжении контракта стоимостью 2,5 млрд рублей. По закону, договор перестанет действовать через 10 дней после получения фирмой этого уведомления.

Как пояснила «Фонтанке» исполнительный директор учреждения Наталья Волынская, «СтройСоюз СВ» хронически отставал от сроков исполнения работ. До 25 ноября компания должна была обустроить свайное поле и усилить фундаменты и стены здания бывших казарм Семеновского полка, которое станет частью театра. Однако сорвала график работ.

Правда, вернется ли в бюджет выплаченный компании аванс, пока непонятно. В 2015-м году компании перечислили 352 млн рублей. Однако у «Мико-банка», гарантировавшего освоение денег, отозвали лицензию. Теперь дирекция сможет либо взыскать средства со «СтройСоюза СВ», либо попытаться получить их в рамках банкротства банка.