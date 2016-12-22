Глава Следственного комитета Новгорода после скандала переведена в Петербург на повышение

После скандала с открытым письмом сотрудников СУ СК Новгорода их руководитель Екатерина Гилина стала замначальника петербургского Следственного комитета.

Как стало известно «Фонтанке», глава СК РФ Александр Баскрыкин подписал приказ о переводе петербурженки Екатерины Гилиной с должности и.о. главы СУ СК Новгородской области на место заместителя начальника главного следственного управления по Петербургу. По данным «Фонтанки», приказ подписан 20 декабря.

«Полковника юстиции Гилину Е. Г. назначить 23 декабря с должностным окладом в размере 78% к должностному окладу первого заместителя Председателя Следственного комитета РФ», – указано в документе за подписью Бастрыкина.

По данным "Фонтанки", Екатерина Гилина займёт должность третьего заместителя главы ГСУ СК России в Петербурге, которого до сего времени просто не было.

Круг должностных обязанностей нового зама пока не определен. Видимо, он будет формироваться в срочном порядке до Нового года. Источники в правоохранительных органах Петербурга говорят, что для ГСУ назначение стало полной неожиданностью.

Перед сменой места работы, как пишут новгородские СМИ, Екатерина Гилина была награждена ведомственной медалью «За усердие в службе».

Отметим, карьерному влету предшествовало открытое письмо группы сотрудников новгородского СК на имя Бастрыкина и в администрацию президента на неправомерное возбуждение уголовных дел и недобросовестное отношение Гилиной к подчиненным. При этом, по данным «Фонтанки», письмо не привело к приезду московской проверки.

По информации «Фонтанки», между Гилиной, которая переехала в Новгород с должности начальника следственного отдела СК Приморского района Петербурга, и прокурором Новгорода Андреем Кикотем, ранее занимавшем должность заместителя прокурора Петербурга, разгорелось нешуточное противоборство. В него якобы были вовлечены не только местные правоохранительные органы, но и столичное руководство СК РФ и Генеральной прокуратуры.

По мнению собеседника «Фонтанки» в столице, назначение – мера внезапная, и ее главная функция в том, что разделить участников конфликта силовиков в Новгороде.

В пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что подтвердить назначение не могут, так как Гилину официально не представляли коллективу.