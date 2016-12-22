Финал КМ по конькобежному спорту перенесён из Челябинска

Союз конькобежцев России (СКР) подтвердил, что финал Кубка мира по конькобежному спорту в Челябинске отменен в связи с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

"Мы получили соответствующее уведомление от ISU о решении перенести этап Кубка мира из Челябинска в связи с решением, основанным на рекомендациях МОК", – сказал по телефону президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске в марте 2017 года.