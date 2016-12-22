Двух российских биатлонистов временно отстранили от соревнований

Завершилось заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте, в Мюнхене. Обошлось без громких сенсаций — ни одно имя пойманного на фальсификации допинг-проб российского спортсмена так и не было названо. Вместо этого было решено лишить Россию права проведения этапа Кубка мира в Тюмени, временно отстранить двух неназванных спортсменов, а также продолжить расследование в отношении 29 других биатлонистов, упомянутых в докладе Макларена.

Проведение этапа Кубка мира в Тюмени запланировано на 9-12 марта следующего года.

Напомним, IBU 15 декабря объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) списка с именами 31 российского биатлониста из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Позднее стало известно, что это может стать причиной переноса соревнований по биатлону из России.

21 декабря британцы и чехи выступили с официальным заявлением о бойкоте мартовского этапа Кубка мира в Тюмени. 22 декабря Федерация биатлона Норвегии обратилась с письмом к IBU с требованием отменить все запланированные в России соревнования.