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22.12.2016 19:55

Следователи по делу банка «Советский» ждут приезда задержанных из Москвы

В главное следственное управление полиции Петербурга в ближайшие часы должны доставить несколько человек, задержанных в Москве в рамках уголовного дела о мошенничестве в санируемом банке «Советский».

Следователи планируют, что к ночи четверо из пяти доставленных после обысков в полицию петербуржцев тоже приобретут статус задержанных. Как стало известно «Фонтанке», среди них могут оказаться и два мажоритарных акционера «Советского» Владимир Митрушин и Андрей Карпов.

Напомним, что, по версии следствия, незадолго до введения в банке «Советский» процедуры временного управления менеджмент выдал несколько крупных кредитов так называемым техническим компаниям. А это может говорить о намеренном выводе денежных активов.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).


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