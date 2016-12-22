Мафия прокомментировала релиз Росгвардии о «воровской сходке»

"Фонтанка" смогла связаться с несколькими участниками встречи, о которой час назад пресс-служба петербургской Росгвардии сообщила СМИ.

Ведомство, напомним, сообщало, что два десятка криминальных авторитетов планировали обсудить вопросы распределения сфер влияния на территории Северной столицы.

Собеседники "Фонтанки", пожелавшие остаться анонимными, утверждают, что 21 декабря к 16 часам около 30 человек собрались в ресторане "Невского Паласа". Это фактически были две группы: половина — жители Петербурга и несколько человек из Мурманска, вторая — уроженцы Чечни, часть из которых долгое время живет в городе.

Предметом дискуссии была судьба петербургского коммерсанта, который вследствие экономических претензий со стороны выходцев с Кавказа вынужден был переехать с семьей в Таиланд.

«Коренные» высказали оппонентам, что, по их мнению, бизнесмен ничего никому не должен. И если в его адрес будут проводиться какие-либо агрессивные действия, петербургский клан посчитает это за неуважение, равносильное объявлению войны.

В момент бурного обсуждения заявленной темы в ресторан вошли бойцы Росгвардии. Всех участников дискуссии погрузили в служебные машины, снимая все это на видео, и доставили в отдел управления уголовного розыска, занимающийся организованной преступностью (он находится на проспекте Римского-Корсакова, возглавляет его Роман Полозаев).

Как говорят, в отделе выяснилось, что полицейская операция произошла после того, как отдел получил информацию о стрельбе в ресторане "Капулетти" на Большом проспекте Петроградского района. Там, напомним, дискуссия двух групп выходцев с Кавказа закончилась стрельбой, одним раненым и уголовным делом. В полиции предположили, что те 18 участников конфликта в ресторане могут иметь отношение к участникам встречи в "Невском паласе".

Наши собеседники и полиции, и "Фонтанке" сообщили одно: "Совпадение. Разные темы".

После проведения всех процедур – установления личности, фотографирования и проверки по базам информационного центра ГУ МВД на предмет розыска, что заняло пару часов, участников дискуссии отпустили из отдела. Напоследок оперативники порекомендовали им проводить свои встречи в менее статусных местах, чтобы не пугать горожан и гостей города. Им парировали: "Это нам что, как в 90-е, на Мурманское шоссе ехать? Темно и холодно".

Отметим, что среди доставленных в отдел участников «сходки» был известный в том числе и по публикациям "Фонтанки" Андрей Леухин – Медведь. Его отпустили одним из первых, через 15 минут после доставления.

По мнению собеседников "Фонтанки", на встрече они решали неформальным образом жизненные вопросы, которые не имеют никакого отношения ни к переделу сфер влияния в Петербурге, ни тем более к "воровской сходке".