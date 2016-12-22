Сборная Украины не будет бойкотировать КМ по биатлону в Тюмени

Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак заявил, что биатлонисты сборной Украины пока не намерены бойкотировать восьмой этап Кубка мира в Тюмени.

«Я высказывал свою позицию еще раньше. Будут доказательства – пусть наказывают как положено. Чего нам бойкотировать? Как примут решение, тогда и будем смотреть, что происходит в мире. Сейчас все много говорят, а я не хочу говорить, а сделать так, как будет нужно в соответствующий момент», – передает слова Брынзака газета «Обозреватель».

Проведение этапа Кубка мира в Тюмени запланировано на 9-12 марта следующего года.

Международный союз биатлонистов (IBU) 15 декабря объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) списка с именами 31 российского биатлониста из доклада Ричарда Макларена, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. Позднее стало известно, что это может стать причиной переноса соревнований по биатлону из России.

21 декабря британцы и чехи выступили с официальным заявлением о бойкоте мартовского этапа Кубка мира в Тюмени. 22 декабря Федерация биатлона Норвегии обратилась с письмом к IBU с требованием отменить все запланированные в России соревнования.