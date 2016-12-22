«Фонтанка» за 60 секунд — 22 декабря

Неспроста 2017-й объявлен годом Петуха. Это знак. А самое ужасное, что до наступления нового тревожного года побег за границу обойдется в сотни тысяч рублей. Потому что бежать уже поздно.

Заместитель главреда «Фонтанки» Евгений Вышенков написал памятку для нервных бизнесменов и чиновников. Потому что в нынешней ситуации любить и уважать только вольных силовиков — недальновидно. А своих потенциальных начальников, а точнее, командиров надо знать в лицо.

По делу о мошенничестве в санируемом банке «Советский» в главное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти доставлены пятеро. А все потому, что незадолго до начала оздоровительных процедур в банке «Советский» из его активов утекло несколько крупных кредитов на счета так называемых технических компаний.

Северо-Западная дирекция Минкультуры расторгла контракт с компанией «СтройСоюз СВ» на строительство новой сцены Малого драматического театра на Звенигородской улице в Петербурге. У компании проблем на миллионы.

Выборы в Петербурге, как известно, прошли честно. Но не прошло и полугода — первый громкий иск. И дело даже не в самом факте обращения в суд, а в личности его автора. Это бывший чиновник Смольного Егор Тратников, который проиграл выборы. Не помогло даже то, что резкий экс-вице-спикер ЗакСа Анденко на этот раз «забыл» выдвинуться в депутаты.

В корпусе Бенуа – юбилейная межмузейная выставка к 200-летию Ивана Айвазовского. Организаторы так старались, что даже пересолили. Оказывается, выставку мариниста запросто можно испортить морскими атрибутами вдоль стен.

Пара из Санкт-Петербурга купила билеты на Мальдивы за 1 млн 070 тысяч рублей. В Дубай из Пулково компания из 4 человек согласилась отправиться за 894,1 рубля. Летают же люди — подумала «Фонтанка» и выяснила, куда и почем можно сбежать из Петербурга на новогодние праздники.

Пенсионер Кирилл Б. задолжал больше 1,8 млн рублей. И подал иск о собственном банкротстве. При пенсии в 11 796 рублей восстановить его платежеспособность сочли невозможным. Лишившись 10 227 рублей, пенсионер освободился от всех долгов. Мы не призываем вас быть как Кирилл Б. Но прецедент интересный.

Профессор кардиологии в годах влюбился в студентку. Взаимности не встретил. Тогда профессор вырыл бункер и заплатил 100 тысяч долларов за похищение себя вместе с возлюбленной. В финале истории бункер залили бетоном.

Хулиганство, совершенное группой лиц, — вот как квалифицировали стрельбу в ресторане «Капулетти» на Петроградской стороне компетентные органы. Здесь вам не Верона. Да и времена другие.