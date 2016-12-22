Смольный утвердил проект планировки для частного трамвая в Красногвардейском районе

Правительство Петербурга 16 декабря утвердило проект планировки для строительства трамвая «Транспортной концессионной компанией» в Красногвардейском районе, а также предоставило для проекта 9 участков на срок 30 лет.

В проекте планировки отображена трассировка трамвайной линии. Она свяжет Ладожский вокзал с Ржевской площадью и пройдет от Хасанской улицы до Зыбинской и завода «Электропульт». Компания построит 19 остановок. А город – реконструирует проспект Наставников от Ириновского проспекта до Хасанской улицы.

Кроме того, правительство 16 декабря предоставило компании 9 участков, необходимых для строительства линий, в долгосрочную аренду.

«Транспортная концессионная компания» принадлежит УК «Лидер», группе «ЛСР» и подрядной организации «МК-20СХ». По договору со Смольным она вложит 6,5 млрд рублей в реконструкцию путей и строительство нового трамвайного парка, а также — закупит новые трамваи для обслуживания маршрута. За это концессионер будет собирать с горожан плату за проезд в течение 30 лет.