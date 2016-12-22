Куда растет оптимизм девелопера

Петербургские девелоперы заявили об окончании кризиса. В следующий год они смотрят с таким оптимизмом, что его размеры несколько смущают аналитиков рынка недвижимости.

Свой индекс уверенности застройщиков в завтрашнем дне «Фонтанка» придумала в конце 2015 года, попросив игроков рынка показать размер своего оптимизма. Тогда 2016-й ждали с тревогой, и руками старались не махать. За год оптимизм девелоперов заметно вырос, и они тут же показали его нам во время Рождественского саммита — традиционной предновогодней тусовки, состоявшейся в «Астории».

Новая экономическая реальность оказалась для застройщиков жилья не такой уж жестокой. Девелоперы вновь начали активно покупать землю под стройки, сместив приоритет из Ленобласти в Петербург, продажи жилья выросли на 5-10%. Глава Госстройнадзора Леонид Кулаков даже пожаловался – в декабре вал заявок на выдачу разрешений на строительство погреб под собой сотрудников ведомства.

Рынок строительства офисных площадей в 2017-м также ждет оживление, делился своим оптимизмом Александр Ольховский, вице-президент Банка ВТБ. Почти все высококлассные бизнес-центры уже занял «Газпром», переезжающий в Петербург. Объем пустующих площадей в классе «А» достиг десятилетнего минимума.

Есть у Александра Ольховского и корпоративный повод для радости – строительство административного корпуса в «Невской ратуше» близится к завершению. Компания рассчитывает подписать договор о передаче здания Смольному до конца марта 2017-го. Городу останется завезти в него оборудование, и можно переезжать.

Поддержал коллегу глава Hansa Group Олег Барков. Для петербургских застройщиков 2016-й оказался успешным по всем цифрам. И будущий должен стать не хуже, рассчитывает он. Минэкономразвития прогнозирует рост экономики, а с ним начнут увеличиваться и доходы сограждан.

Правда, экономические выкладки правительства не слишком обнадеживают Олега Баркова – не дает покоя ощущение хрупкости нынешней ситуации. Строительный рынок он сравнил с неустойчивой конструкцией – шаром, балансирующим сверху другого, большего шара. Одно дуновение от пролетающего черного лебедя, и все покатится неизвестно куда.

Кирилл Вязовский, еще недавно – топ-менеджер холдинга «Эталон», а теперь – основатель собственной компании Sun Development, знает, откуда может подуть ветер.

«Девелопмент, как и банковский бизнес, требует тишины», – поведал он «Фонтанке».

Рассчитывать на спокойствие строителям не приходится. «Позиция бюджета — увеличивать всевозможные сборы, и чиновники воспринимают это как возможность собирать деньги со всех, кто что-то производит, – заметил Кирилл Вязовский, называя себя информированным пессимистом. – Мы производим продукт, мы не можем встать и уйти, у нас обязательства, уголовная ответственность. Конечно, мы в данном отношении потенциальная жертва».

Упреки в сторону власти не мешают застройщикам сохранять и даже наращивать число новых проектов. Такие планы заявил Михаил Возиянов, гендиректор «ЮИТ Санкт-Петербург». Компания приобрела участок на Студенческой улице, а под конец года – вывела в продажу новые очереди проектов в «Новоорловском» и Inkeri. Позитивный настрой «ЮИТ» неудивителен – компания с финскими акционерами не имеет проблем с финансированием.

Аналитики к такому оптимизму девелоперов относятся сдержанно. «В ожидании восстановления спроса многие застройщики стали запускать проекты, в том числе достаточно крупные, – рассказал Андрей Косарев, генеральный директор Colliers International в Петербурге. – Вопрос в том, хватит ли спроса на поглощение многочисленных проектов. Уже в этом году многие компании страдали от того, что, несмотря на общий рост, в отдельно взятых проектах продажи существенно сокращались и возникали перебои с финансированием».

Показатели следующего года не будут разительно отличаться от нынешних, предположил президент ГК «Колвэй» Дмитрий Павлов. «Хочется, чтобы законы не менялись так часто, а если принимаются новые – вовремя выпускались подзаконные акты, чтобы было понятно, как их надо применять», – загадал желание Павлов.

Антонина Асанова, «Фонтанка.ру»