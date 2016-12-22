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22.12.2016 19:20

Пользователей сети поразил отзывающийся на «О'кей, Google» попугай

На YouTube-канале MissSadieSue появилось видео, на котором серый попугай точно воспроизводит звук, который сопровождает запрос «О'кей, Google».

Хозяйка серого попугая-жако похвасталась, что он умеет имитировать звук, который появляется после запроса «О'кей, Google». Девушка заявила, что питомец также умеет изображать звук, который издает Google после голосовой просьбы пользователя, но пока не смогла записать его на камеру.

На момент написания новости вирусный ролик собрал почти полмиллиона просмотров на YouTube.

Источник: «Газета.Ru»


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Росгвардия в Петербурге разогнала «воровскую сходку»

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