Цены на нефть растут в противовес дешевеющему доллару

Мировые цены на нефть увеличиваются в четверг благодаря удешевлению доллара на фоне слабой статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.41 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,29% – до 55,16 доллара за баррель, февральских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,28%, до 53,16 доллара за баррель.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,29%, до 102,70 пункта.