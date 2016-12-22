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22.12.2016 18:59
15 Комментариев

Финские пограничники экономят деньги петербуржцев

Пока финский премьер громко заявляет о том, что Финляндия очень ждёт российских туристов, на финских пунктах пропуска не хватает пограничников, которые бы обеспечивали работу МАПП на полную мощность во время новогодних праздников. "Фонтанка.fi" попыталась понять, к чему готовиться автомобилистам.
Финские пограничники экономят деньги петербуржцев
Владимир Бертов/Интерпресс

Впереди у россиян Новый год и длинные выходные, а это значит, что границу ожидают жаркие дни. Падение турпотока осенью практически остановилось, а к концу года даже наметился небольшой рост. Признаки того, что на зимних каникулах и незадолго до них автомобилисты будут стоять перед пунктами пропуска в многочасовых пробках, заметны уже сейчас –  в субботу, 17 декабря, был установлен рекорд этого года по числу пересечений, и даже в будний день, 20 декабря, на «Брусничном» вечером скопилась двухчасовая очередь.

Дело, казалось бы, обычное, во времена «евро по сорок» автомобилисты стояли на границе на новогодних праздниках и по 10 часов. С тех пор пункты пропуска отремонтировали и расширили, на финских МАПП появились полосы с экспресс-кабинами. Но будут ли они работать все и регулярно на предстоящих праздниках – большой вопрос. Пограничная охрана Финляндии сейчас находится в режиме экономии, и зачастую в часы пик на пунктах пропуска просто не хватает персонала для всех экспресс-кабинок пограничного контроля, а вывести в смену выходного дня больше сотрудников нет финансовой возможности – ведь платить в такие дни нужно по двойному тарифу. 

Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии сокращает сотрудников на протяжении последних двух лет. С самого оживлённого участка границы на другие пункты было переведено в общей сложности 35 пограничников, 23 ушли на пенсию. Но 16 декабря 2016 года на работу в отряд всё же наняли 24 пограничника, чтобы хоть как-то восполнить пробел, сообщили «Фонтанке.fi» в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии (в его ведение входит участок границы с Выборгским районом Ленобласти, через который проходит 75% всего трафика между нашими странами. – Прим. ред.).

На вопрос «Фонтанки.fi» о том, как будет организована работа МАПП в праздничные дни и по какому графику будут работать полосы контроля, в финском пограничном ведомстве ответили уклончиво: «В часы пик с помощью планирования предполагается усилить работу так, чтобы были открыты все экспресс-кабины на полосах контроля. То, когда кабины будут открыты, зависит от времени суток, пункта пропуска и человеческих ресурсов. В любом случае точки контроля на полосах движения будут по возможности открываться как можно чаще».

Избежать очередей на границе поможет лишь отказ от поездки на выходных, уверены в финском пограничном ведомстве. Лучшее время для пересечения границы – это поздний вечер и ночь. И ещё один совет: «Пассажиры могут ускорить своё прохождение пограничного контроля, заранее приготовив документы: паспорт, медицинскую страховку, если есть – приглашение или подтверждение бронирования в отеле, а также свидетельство о регистрации ТС и страховку на автомобиль».

Читайте подробнее на "Фонтанке.fi"


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комментарии пользователей (15)
Gnider
23 декабря 2016 г. 00:44
olganic: Стою в очереди но в аэропортах
terve
23 декабря 2016 г. 00:10
А-то почем знаю? Чухна ж она такая... непонятная, но правильная. Да... и самобытная. Никогда не забуду, как металась в давнем 1991 годе в Турку в поисках телефона... Я ж не знала, что у всех "телефон", а у них "пухелин"...
vamos
23 декабря 2016 г. 00:00
terve: Тогда зачем было делать дорогостоящую реконструкцию пп если они толком не используются?
terve
22 декабря 2016 г. 23:56
Вам же написали: ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ. Им платить двойной тариф дорого. Это наши начальники не парятся, хотя в Трудовом кодексе прописана повышенная оплата в праздники и выходные дни. У нас — на фиг (или по фиг?), а у них закон и расход.
tanecmaster
22 декабря 2016 г. 23:56
Gnider: ну почему же "ничего нет"? А разбитые дороги, продукты с пальмовым маслом, бытовая преступность — этого в заграницах найти не просто. Возвращаясь из Латвии, под Псковом, остановился у магазинчика, прикупить водочки на ужин, а там картошка продается. Спрашиваю: — Картошка местная, псковская? — Нет, государственная
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