Финские пограничники экономят деньги петербуржцев

Пока финский премьер громко заявляет о том, что Финляндия очень ждёт российских туристов, на финских пунктах пропуска не хватает пограничников, которые бы обеспечивали работу МАПП на полную мощность во время новогодних праздников. "Фонтанка.fi" попыталась понять, к чему готовиться автомобилистам.

Впереди у россиян Новый год и длинные выходные, а это значит, что границу ожидают жаркие дни. Падение турпотока осенью практически остановилось, а к концу года даже наметился небольшой рост. Признаки того, что на зимних каникулах и незадолго до них автомобилисты будут стоять перед пунктами пропуска в многочасовых пробках, заметны уже сейчас – в субботу, 17 декабря, был установлен рекорд этого года по числу пересечений, и даже в будний день, 20 декабря, на «Брусничном» вечером скопилась двухчасовая очередь.

Дело, казалось бы, обычное, во времена «евро по сорок» автомобилисты стояли на границе на новогодних праздниках и по 10 часов. С тех пор пункты пропуска отремонтировали и расширили, на финских МАПП появились полосы с экспресс-кабинами. Но будут ли они работать все и регулярно на предстоящих праздниках – большой вопрос. Пограничная охрана Финляндии сейчас находится в режиме экономии, и зачастую в часы пик на пунктах пропуска просто не хватает персонала для всех экспресс-кабинок пограничного контроля, а вывести в смену выходного дня больше сотрудников нет финансовой возможности – ведь платить в такие дни нужно по двойному тарифу.

Пограничный отряд по Юго-Восточной Финляндии сокращает сотрудников на протяжении последних двух лет. С самого оживлённого участка границы на другие пункты было переведено в общей сложности 35 пограничников, 23 ушли на пенсию. Но 16 декабря 2016 года на работу в отряд всё же наняли 24 пограничника, чтобы хоть как-то восполнить пробел, сообщили «Фонтанке.fi» в Пограничном отряде по Юго-Восточной Финляндии (в его ведение входит участок границы с Выборгским районом Ленобласти, через который проходит 75% всего трафика между нашими странами. – Прим. ред.).

На вопрос «Фонтанки.fi» о том, как будет организована работа МАПП в праздничные дни и по какому графику будут работать полосы контроля, в финском пограничном ведомстве ответили уклончиво: «В часы пик с помощью планирования предполагается усилить работу так, чтобы были открыты все экспресс-кабины на полосах контроля. То, когда кабины будут открыты, зависит от времени суток, пункта пропуска и человеческих ресурсов. В любом случае точки контроля на полосах движения будут по возможности открываться как можно чаще».

Избежать очередей на границе поможет лишь отказ от поездки на выходных, уверены в финском пограничном ведомстве. Лучшее время для пересечения границы – это поздний вечер и ночь. И ещё один совет: «Пассажиры могут ускорить своё прохождение пограничного контроля, заранее приготовив документы: паспорт, медицинскую страховку, если есть – приглашение или подтверждение бронирования в отеле, а также свидетельство о регистрации ТС и страховку на автомобиль».

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