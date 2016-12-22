В Казани водитель въехал в здание аэропорта, покатался, разнес кафе и был задержан

В Рунете стремительно распространяется видео инцидента, случившегося в ночь на 22 декабря в аэропорту Казани.

В Рунете стремительно распространяется видео инцидента, случившегося в ночь на 22 декабря в аэропорту Казани.

Как сообщают правоохранительные органы региона, в ночь на 22 декабря водитель Lada Samara – по предварительным данным, владелец частной охранной компании – въехал в здание аэропорта, расколошматив закрытые двери собственным бампером.

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Сотрудники ДПС пытались его остановить, но тщетно. Протаранив въезд и пробив стекла, водитель проехал помещение терминала насквозь, снес стойки расположенного внутри кафе и трубу водоснабжения.

После этого он выехал на парковку, где был задержан. По предварительным данным, ущерб от действий мужчины составил около 6 млн рублей.